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12:07 (мск), источник: Индикатор

Найден молекулярный механизм агрессии и страха при одиночестве

Ученые обнаружили, что при долгом вынужденном одиночестве, или социальной изоляции, в мозге начинает вырабатываться определенное химическое вещество, из-за которого меняется поведение животного. Заблокировав его выработку, можно избежать негативных последствий изоляции — депрессии, страха и так далее.

Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

Известно, что длительная социальная изоляция приводит к различного рода изменениям в поведении животного. Эксперименты с лабораторной мышью показывают, что в результате изоляции она становится более агрессивна к чужакам, более пугливой и чувствительной к раздражителям. Группа ученых из Калифорнийского технологического института в предыдущих исследованиях показала, что за повышение агрессивности при социальной изоляции у мух отвечает нейропептид (белковая молекула, которая образуется в центральной или периферической нервной системе животного) тахикинин. В новом исследовании авторы изучили, передался ли этот молекулярный механизм агрессии от насекомых к млекопитающим.

Ученые провели серию экспериментов с лабораторной мышью и обнаружили, что длительная социальная изоляция животного приводит к увеличению количества гена Tac2, который отвечает за выработку тахикинина. Затем ученые попытались остановить действие гена Tac2, однако результаты эксперимента оказались различными в зависимости от того, в какой области мозга ген Tac2 оказался заблокирован. Подавление гена в гипоталамусе привело к ослаблению агрессии, но не уменьшило страх. Блокировка Tac2 в области миндалевидного тела, напротив, сделала мышь менее пугливой, но такой же агрессивной.

Механизмы агрессии и страха у человека регулируются тем же геном Tac2. По заявлению ученых, умение влиять на выработку гена в мозге поможет разработать препараты для эффективного лечения психических заболеваний, связанных с социальной изоляцией.

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