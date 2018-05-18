Штормовой ветер и ливни обрушатся на Приморье в середине недели

Источник: Вести Приморье

В первый рабочий день новой недели гребень япономорского антициклона обеспечит в Приморье спокойную, преимущественно без осадков погоду. Температурный фон ночью существенно меняться не будет и составит +3…+12 °C. Днём в континентальных районах по-летнему жаркая погода, +23…+30 °C, на побережье +15…+22 °C. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Во вторник гребень над морской акваторией усилится. А с запада к Приморью будет приближаться глубокая ложбина, протянувшаяся с Якутии до Китая. Над краем увеличатся градиенты давления, в большинстве районов усилится южный ветер. Обойдётся без осадков. В передней части ложбины погода в континентальных районах ещё продержится жаркой, но на побережье температурный фон понизится на 2−4 градуса.

В середине недели погода изменится. Над территорией Приморья предполагается смещение активных фронтальных разделов, которые могут вызвать интенсивные дожди, не исключены ливни и грозы, сопровождаемые сильным ветром. Обильные дожди создадут условия для подъёма уровня воды в реках южной половины края на 1,2−3,0 м, с возможным подтоплением речным и интенсивным ливневым стоком пониженных мест, отдельных участков дорог, хозяйственных объектов.

Во Владивостоке начало недели обойдётся без осадков. Температура ночью +7…+10 °C, день в понедельник ожидается тёплым: +16…+19 °C, во вторник сильный южный ветер уменьшит прогрев, температура окажется на 2−4 градуса ниже.

В середине недели погода ухудшится: возможен сильный дождь и усиление ветра до штормового.