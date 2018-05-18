Суд обязал власти Николаевска-на-Амуре предоставить жильё инвалиду
Администрация
Администрация
Жительница обратилась с жалобой на нарушение её прав со стороны властей городского поселения. Результаты проверки послужили поводом вмешательства надзорного ведомства, сообщает
Сотрудники установили, что женщина не могла проживать в прошлой квартире. Фундамент и стены жилого помещения требовали ремонта: замены крыши, перекрытий второго этажа. Все недостатки представляли угрозу для жизни квартирантки. Поэтому на протяжении последних трёх лет она находилась в психоневрологической больнице на территории города.
После прокурорского иска администрация поселения заключила с пенсионеркой договор социального найма жилого помещения и предоставила ей благоустроенную квартиру в новостройке. Сейчас женщина готовится к переезду.