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11:54 (мск), источник: Восток Медиа

Суд обязал власти Николаевска-на-Амуре предоставить жильё инвалиду

Администрация Николаевска-на-Амуре предоставила пенсионерке и инвалиду II группы жильё после иска прокуратуры. Надзорное ведомство потребовало выделить женщине квартиру вне очереди.

Жительница обратилась с жалобой на нарушение её прав со стороны властей городского поселения. Результаты проверки послужили поводом вмешательства надзорного ведомства, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Сотрудники установили, что женщина не могла проживать в прошлой квартире. Фундамент и стены жилого помещения требовали ремонта: замены крыши, перекрытий второго этажа. Все недостатки представляли угрозу для жизни квартирантки. Поэтому на протяжении последних трёх лет она находилась в психоневрологической больнице на территории города.

После прокурорского иска администрация поселения заключила с пенсионеркой договор социального найма жилого помещения и предоставила ей благоустроенную квартиру в новостройке. Сейчас женщина готовится к переезду.

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