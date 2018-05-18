Такая «достопримечательность» в центре города возмутила туристов
Неприятные впечатления остались у гостей приморской столицы от «обшарпанного»
Неприятные впечатления остались у гостей приморской столицы от «обшарпанного»
Владивосток все больше привлекает туристов. И, надо отдать должное, за последнее время город, действительно, преобразился. Есть что показать, куда сходить — от культурного отдыха до гастрономического. Но досадные мелочи, которые оказываются у всех на виду, как, например, неработающий переход в районе площади Семеновской,
По мнению гостей Владивостока — Антонины и Геннадия, прибывших в приморскую столицу из
«В первую очередь в глаза бросается довольно неряшливая бумажная “бахрома”, развешанная по всей стене перехода. Она сразу создает неприятное впечатление, — рассказала в беседе с DEITA.RU Антонина, — но самое главное, этот переход оказался “дорогой в никуда”, мы даже сразу не поняли в чем дело. Шли к воздушному переходу, а двери все закрыты. Затем нам прохожие сказали, что переход не работает».
«По виду вход выглядит хуже, чем общественный сортир времен перестройки, — присоединился к разговору Геннадий, — и непонятно, если он не работает, то почему такое убогое сооружение остается на виду? Его что нельзя убрать? И это в центре города!».
А вот для приезжих туристов и гостей города, которые попадают в этот район — площади Семеновской, странное сооружение сразу бросается в глаза.
Действительно, когда гости обратили внимание горожан на переход, многие жители заметили неряшливые «останки» давнишних объявлений, которые уже пережили и снег, и ветер. Даже минувший циклон, что «ронял» деревья во Владивостоке, им оказался не страшен.
«Эти объявления, конечно же, не с прошлого года, весь город регулярно очищается от подобной рекламы, но буквально на следующий день она появляется вновь, — отметили специалисты, — сотрудники предприятия «Содержание городских территорий» регулярно очищают и замывают конструкции, но объявления появляются вновь.
Что касается данного перехода, то его «отмывали» буквально пару недель назад — это очень проходное место и его постоянно «заклеивают» так же, как и остановки общественного транспорта.
По словам специалистов, переход вновь будет очищен в ближайшее время.
Инна Эстрина.