Такая «достопримечательность» в центре города возмутила туристов

Источник: ДЕЙТА

Владивосток все больше привлекает туристов. И, надо отдать должное, за последнее время город, действительно, преобразился. Есть что показать, куда сходить — от культурного отдыха до гастрономического. Но досадные мелочи, которые оказываются у всех на виду, как, например, неработающий переход в районе площади Семеновской, почему-то не привлекают внимания ответственных лиц. Негатив от подобных объектов «перевешивает» большую часть положительных эмоций, которые гости получают от знакомства с Владивостоком.

По мнению гостей Владивостока — Антонины и Геннадия, прибывших в приморскую столицу из Санкт-Петербурга, подобных объектов хотя бы в центре быть не должно.

«В первую очередь в глаза бросается довольно неряшливая бумажная “бахрома”, развешанная по всей стене перехода. Она сразу создает неприятное впечатление, — рассказала в беседе с DEITA.RU Антонина, — но самое главное, этот переход оказался “дорогой в никуда”, мы даже сразу не поняли в чем дело. Шли к воздушному переходу, а двери все закрыты. Затем нам прохожие сказали, что переход не работает».

«По виду вход выглядит хуже, чем общественный сортир времен перестройки, — присоединился к разговору Геннадий, — и непонятно, если он не работает, то почему такое убогое сооружение остается на виду? Его что нельзя убрать? И это в центре города!».

Как выяснилось позднее, жители города просто не обращают внимания на этот «объект»: люди пробегают мимо, торопясь к автобусам.

А вот для приезжих туристов и гостей города, которые попадают в этот район — площади Семеновской, странное сооружение сразу бросается в глаза.

Действительно, когда гости обратили внимание горожан на переход, многие жители заметили неряшливые «останки» давнишних объявлений, которые уже пережили и снег, и ветер. Даже минувший циклон, что «ронял» деревья во Владивостоке, им оказался не страшен.

В управлении дорог и благоустройства города прокомментировали ситуацию с «заклеенным» переходом.

«Эти объявления, конечно же, не с прошлого года, весь город регулярно очищается от подобной рекламы, но буквально на следующий день она появляется вновь, — отметили специалисты, — сотрудники предприятия «Содержание городских территорий» регулярно очищают и замывают конструкции, но объявления появляются вновь.

Что касается данного перехода, то его «отмывали» буквально пару недель назад — это очень проходное место и его постоянно «заклеивают» так же, как и остановки общественного транспорта.

По словам специалистов, переход вновь будет очищен в ближайшее время.