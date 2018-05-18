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11:38 (мск), источник: Комсомольская правда

«Я не из пугливых»: У сибирячки принимали роды три бригады врачей

У молодой женщины из-за беременности сердце могло остановиться в любую минуту.

Кристине Кучерявых 24 года. Она с мужем целый год ждала двух полосочек на тесте, но долгожданную беременность омрачила нерадостная новость от врачей: «У вас проблемы с сердцем».

— На 20-й неделе, когда вес начал прибавляться, стала ощущать одышку. Сердце стало шалить — билось сильно. Окончательный диагноз врачи поставили мне только на 32-й неделе, — рассказывает Кристина.

У высокой, худенькой девушки специалисты нашли пролапс митрального клапана — створки в сердце, которые должны в определенное время закрываться и не пускать в него лишнюю кровь, прогнулись и перестали быть барьером.

Беременность дала дополнительную нагрузку — состояние сердце стало ухудшаться день ото дня. Перепугались все, кроме Кристины. Она была настроена решительно. Ни о каком прерывании беременности речи быть и не могло.

— Вынашивать разрешили, но под пристальным наблюдением. Я не из пугливых. Было, конечно, неприятно и тревожно. Но меня успокоили, что все лечится, — говорит девушка. — Родственники больше боялись, в семье у нас ни у кого никогда таких проблем не было.

В 35 недель у Кристины появился первенец. Девочка родилась в необычных условиях. Малышку принимали как акушеры, так и реаниматологи, сердечно-сосудистые хирурги, готовые в любую секунду увезти маму в реанимацию, если хотя бы один показатель дрогнул на мониторе. Но все обошлось. Правда, ребенка Кристина увидела только на четвертый день.

— Роды проходили под общим наркозом, и дочку увезли сразу в роддом. Там за ней нянечки и муж приглядывали. Я так счастлива, я так ждала этого! — не скрывает своей радости Кристина. — Думаем назвать дочку Евой. Имя это красиво звучит с фамилией и отчеством.

Кардиологи уверяют, что подобные проблемы не редкость, так что девушкам нужно быть внимательными:

— У молодых, высоких и худеньких женщин пролапс митрального клапана встречается довольно часто. Эти пациенты могут вообще не знать о том, что болеют. Но во время беременности увеличивается нагрузка на организм — начинается тахикардия, усиливается одышка, появляются шумы в сердце, — объясняет кардиолог Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина Юлия Варнек. — При таком пороке в родах мог быть отек легких, нарушение ритма сердца — то, что требует кардиологической реанимации и в крайних случаях — экстренного вмешательства. Если бы Кристина рожала не у нас, то могла быть угроза жизни. В нашем же учреждении ее быстро бы перевели в реанимацию и определили дальнейшую тактику лечения.

После родов сердце Кристины постепенно восстановилось: ему больше не нужно качать кровь за двоих. Но клапан по-прежнему нездоров хоть уже и не доставляет таких колоссальных проблем. Молодой маме необходимо теперь раз в полгода проходить УЗИ, и если будут ухудшения, то тогда без операции не обойтись.

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