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12:24 (мск), источник: Кубань 24

В Краснодаре в «Ночь музеев» продлят работу общественного транспорта

Горожане 19 мая допоздна смогут воспользоваться трамваями и троллейбусами для поездки до мест проведения мероприятий.

Расписание движения муниципального транспорта от остановок в центральной части города.

От остановки «Городской сад»

Трамвайный маршрут № 2 — до улицы Декабристов: 22:25, 22:56, 23:18, 23:45, 00:34, 01:28 в Западное депо.

Трамвайный маршрут № 4 — до Комсомольского микрорайона: 22:50, 23:40.

Трамвайные маршруты № 2, 4 — до улицы Индустриальной: 22:10, 22:35, 22:41, 23:08, 23:20, 23:35, 00:24, 01:20.

От остановки «Кубанский медицинский университет»

Троллейбусные маршруты № 7, 20 — до ж/д вокзала Краснодар 1: 22:05, 22:12, 22:20, 22:37, 22:44, 22:59, 23:16, 23:44, 23:52.

Троллейбусный маршрут № 12 — до стадиона «Кубань»: 21:59, 22:16, 22:32, 22:50, 23:17.

Троллейбусный маршрут № 7 — до аэропорта: 22:03, 22:19, 22:33, 22:50, 23:12, 23:57.

Троллейбусный маршрут № 12 — до микрорайона Гидростроителей: 22:13, 22:41, 23:17, 23:50, 00:18.

Троллейбусный маршрут № 20 — до Комсомольского микрорайона: 22:08, 22:25, 22:57, 23:29, 00:05.

От остановки «улица Постовая»

Троллейбусный маршрут № 9 — до бальнеолечебницы: 22:01, 22:21, 22:43, 23:35, 00:25, 01:09.

Дежурный — до троллейбусного депо № 1: 01:32.

Троллейбусный маршрут № 9 — до автовокзала «Южный»: 22:03, 22:25, 23:18, 00:05, 00:51, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский край 19 мая присоединится к акции «Ночь музеев».

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