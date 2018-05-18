Музей советского детства БФУ ищет школьную атрибутику прошлого
Музей советского детства БФУ им. И. Канта просит у калининградцев поделиться школьной атрибутикой прошлого.
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Музей советского детства БФУ им. И. Канта просит у калининградцев поделиться школьной атрибутикой прошлого.
Нужна школьная форма на мальчика и девочку, пионерские галстуки, комсомольские значки. Не откажутся и от собраний сочинений В. И. Ленина, его портретов и бюстов.
Напомним, экспозиция «Музея Советского детства» открылась в феврале. Ее фонд составляют детские игрушки 60- 90 годов прошлого века, фотографии, школьные принадлежности, а также книги. Дарителей ждут по адресу: ул. Чернышевского, 56 а, ауд. 35, с 11:00 до 18:00.