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17:51 (мск), источник: АиФ Калининград

Музей советского детства БФУ ищет школьную атрибутику прошлого

Музей советского детства БФУ им. И. Канта просит у калининградцев поделиться школьной атрибутикой прошлого.

Нужна школьная форма на мальчика и девочку, пионерские галстуки, комсомольские значки. Не откажутся и от собраний сочинений В. И. Ленина, его портретов и бюстов.

Напомним, экспозиция «Музея Советского детства» открылась в феврале. Ее фонд составляют детские игрушки 60- 90 годов прошлого века, фотографии, школьные принадлежности, а также книги. Дарителей ждут по адресу: ул. Чернышевского, 56 а, ауд. 35, с 11:00 до 18:00.

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