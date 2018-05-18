Стало известно, где в Воронеже установят 4-метровую скульптуру «Лайк»
Четырёхметровую скульптуру «Лайк» привезут в Воронеж в воскресенье, 20 мая, и на четыре часа установят в парке у ТРК «Арена». Подойти к
Четырёхметровую скульптуру «Лайк» привезут в Воронеж в воскресенье, 20 мая, и на четыре часа установят в парке у ТРК «Арена». Подойти к
После этого скульптура отправится «кататься» по городу, маршрут пока не известен. Но ранее организаторы сообщали, что огромный «Лайк» приедет в Воронеж на два дня.
Конечным пунктом путешествия «Лайка» станет Грозный. Городу подарят скульптуру в честь 200-летия.
— «Лайк» — это популярный жест, знакомый многим народам. Но жители Чечни используют его чаще остальных. Поэтому первая скульптура проекта посвящена Грозному и будет ему подарена, — сообщили организаторы.
«Лайк» — первый из серии