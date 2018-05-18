Стало известно, где в Воронеже установят 4-метровую скульптуру «Лайк»

После этого скульптура отправится «кататься» по городу, маршрут пока не известен. Но ранее организаторы сообщали, что огромный «Лайк» приедет в Воронеж на два дня.

Арт-объект высотой 4,1 м, длиной 5,9 м и шириной 1,7 м сделали из стеклопластика по эскизам петербургского скульптора Константина Новикова в компании «Айра». Скульптура в Воронеж приедет из Москвы, её привезет гендиректор «Айры» Юрий Берестов, он же автор проекта «Гигантские передвижные скульптуры Юрия Берестова — «Жесты». Затем арт-объект отправится в Ростов-на-Дону, Краснодар и «лайкнет» открытие Керченского моста.

Конечным пунктом путешествия «Лайка» станет Грозный. Городу подарят скульптуру в честь 200-летия.

— «Лайк» — это популярный жест, знакомый многим народам. Но жители Чечни используют его чаще остальных. Поэтому первая скульптура проекта посвящена Грозному и будет ему подарена, — сообщили организаторы.