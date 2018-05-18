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12:05 (мск), источник: Вести - Воронеж

Стало известно, где в Воронеже установят 4-метровую скульптуру «Лайк»

Четырёхметровую скульптуру «Лайк» привезут в Воронеж в воскресенье, 20 мая, и на четыре часа установят в парке у ТРК «Арена». Подойти к арт-объекту и сфотографироваться с ним можно будет с 10:00 до 14:00, сообщили в отделе маркетинга торгового комплекса.

После этого скульптура отправится «кататься» по городу, маршрут пока не известен. Но ранее организаторы сообщали, что огромный «Лайк» приедет в Воронеж на два дня.

Арт-объект высотой 4,1 м, длиной 5,9 м и шириной 1,7 м сделали из стеклопластика по эскизам петербургского скульптора Константина Новикова в компании «Айра». Скульптура в Воронеж приедет из Москвы, её привезет гендиректор «Айры» Юрий Берестов, он же автор проекта «Гигантские передвижные скульптуры Юрия Берестова — «Жесты». Затем арт-объект отправится в Ростов-на-Дону, Краснодар и «лайкнет» открытие Керченского моста.

Конечным пунктом путешествия «Лайка» станет Грозный. Городу подарят скульптуру в честь 200-летия.

— «Лайк» — это популярный жест, знакомый многим народам. Но жители Чечни используют его чаще остальных. Поэтому первая скульптура проекта посвящена Грозному и будет ему подарена, — сообщили организаторы.

«Лайк» — первый из серии арт-объектов международного проекта гигантских передвижных скульптур Юрия Берестова «Жесты». В будущем проект планируют развивать и пополнять новыми скульптурами жестов, чтобы отправлять их по городам и странам. Через фигуры, уверены авторы проекта, удастся напомнить о дружбе народов.

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