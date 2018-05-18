«Упрдор Москва — Нижний Новгород» сняло реверс на мосту через Кудьму в Нижегородской области 18 мая

Работы на проезжей части, которые велись с конца марта, завершены. «Ввиду высокой социальной значимости участка, в том числе в период проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года, “Упрдор Москва-Нижний Новгород” откорректировало график работ. Дорожники трудились на объекте круглосуточно в две смены. Опережающие темпы работ позволили открыть движение на мосту в обоих направлениях на неделю раньше запланированного срока», — отмечается в сообщении.