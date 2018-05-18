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12:32 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Департамент благоустройства запретил открытие пляжа на Гребном канале в Нижнем Новгороде в 2018 году

Зона отдыха на Гребном канале в Нижнем Новгороде не будет функционировать к лету 2018 года. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в городском департаменте благоустройства и дорожного хозяйства администрации города 17 мая.

Источник: НИА-Нижний Новгород

На Гребном канале имеется выпуск грунтовых вод, установлен дебаркадер СДЮСШОР по гребному спорту. В постановлении правительства региона от 14 мая 2005 года № 120 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в области» пляжи должны располагаться на расстоянии не менее 500 м по течению от мест спуска сточных вод, не ближе 250 м выше и 1 000 м ниже дебаркадеров. Указанные условия не могут быть соблюдены, отмечается в ответе. Были ли соблюдены данные условия в прошлые годы или нет, в департаменте благоустройства не уточнили.

Всего администрация города готовит 16 пляжей и две зоны отдыха и занятий спортом к лету этого года. Открытие пляжного сезона традиционно состоится 1 июня.

В автозаводском районе организуют три пляжа на территории озер Парковое (ул. Смирнова), Парковое второй очереди (пр. Молодежный) и в парке им.777-летия Нижнего Новгорода, а также одну зону отдыха и занятия спортом на р. Ока по ул. Фучика.

В Канавинском районе будет организовано четыре муниципальных пляжа: на озере Березовая роща (мкрн Сортировочный), на озере по ул. Архангельской (мкрн «Сортировочный»), на Мещерском озере, на озере у больницы № 39 (Московское шоссе). В Ленинском — на озере Силикатное (у д. № 19 и № 23), в Приокском — на озере № 1 Щелоковского хутора; в Советском — на озере № 3 Щелоковского хутора, при этом на озере № 2 пляжа не будет, там будет организована зона отдыха и занятия спортом.

В Сормовском районе откроется пять пляжей — на озерах Пестичное, Лунское, Светлоярское (ул. Мокроусова и ул. Гаугеля) и на озере Парковое (Сормовский парк).

Напомним, летом 2017 года в Нижнем Новгороде было открыто 18 пляжей, в том числе и на Гребном канале.

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