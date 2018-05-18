Пенсионерка сдала в полицию бельгийский пистолет «Браунинг» 1900 года изготовления
Она нашла его в старинном доме своего отца в Качуге.
Она нашла его в старинном доме своего отца в Качуге.
Иногда такие клады можно обнаружить в старинном жилище, что диву даешься. Так пенсионерка обнаружила в доме ее отца в Качуге раритетный пистолет начала прошлого века.
— При переезде решила устроить генеральную уборку в доме, и вдруг нашла в закрытом комоде пистолет, патроны, пули и гильзы, — рассказала Любовь Корешкова. — Сразу решила позвонить в отделение Росгвардии и сообщить о находке.
Оказалось, что оружие не простое. Это бельгийский пистолет «Браунинг» 1900 года изготовления, редкость, несомненно. И что самое интересное, он до сих пор пригоден для стрельбы.
— За добровольно сданное оружие пенсионерке полагается денежная выплата в соответствии с законом, порядка 11 тысяч рублей, — отмечает начальник отделения
Всего с начала этого года жители Приангарья сдали в Росгвардию более 100 единиц оружия на общую сумму около 500 тысяч рублей.