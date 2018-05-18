Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меркель спешит на встречу к Путину из-за Украины
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Балерина Диана Вишнева показала первое фото новорожденного сына
Названы самые любимые растения россиян на дачах
Блогер пародирует знаменитостей, «одеваясь» в еду
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
Дацюк прокомментировал вылет сборной России с чемпионата мира
Россия предъявила претензии Казахстану
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Новый Volkswagen Touareg: первое видео с теста
Россия проиграла Канаде и вылетела с чемпионата мира
Сборная США вышла в полуфинал мирового первенства
Матвиенко заявила, как надо повышать пенсионный возраст
МИД Польши сделал заявление из-за Крымского моста
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Гардеробная в однушке: 7 примеров, которые вы можете повторить
В Гонконге открыли отель для сна
Фоторепортажи
12Путин открыл движение на Крымском мосту
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
11:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Пенсионерка сдала в полицию бельгийский пистолет «Браунинг» 1900 года изготовления

Она нашла его в старинном доме своего отца в Качуге.

Источник: Комсомольская правда

Иногда такие клады можно обнаружить в старинном жилище, что диву даешься. Так пенсионерка обнаружила в доме ее отца в Качуге раритетный пистолет начала прошлого века.

— При переезде решила устроить генеральную уборку в доме, и вдруг нашла в закрытом комоде пистолет, патроны, пули и гильзы, — рассказала Любовь Корешкова. — Сразу решила позвонить в отделение Росгвардии и сообщить о находке.

Оказалось, что оружие не простое. Это бельгийский пистолет «Браунинг» 1900 года изготовления, редкость, несомненно. И что самое интересное, он до сих пор пригоден для стрельбы.

— За добровольно сданное оружие пенсионерке полагается денежная выплата в соответствии с законом, порядка 11 тысяч рублей, — отмечает начальник отделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Иркутской области майор полиции Игорь Демидов.

Всего с начала этого года жители Приангарья сдали в Росгвардию более 100 единиц оружия на общую сумму около 500 тысяч рублей.

Все новости региона
 Герман Зверев избран председателем Общественного совета при Росрыболовстве
Начался приём заявок на II Всероссийскую премия «Ключевое слово»
Morgan Stanley предупредил о рецессии в России от новых санкций
Опасный рост: в США зреет новый глобальный кризис
Германия раскрыла причины борьбы США против «Северного потока-2»
Обломки упавшего на Ставрополье вертолета пытались закопать
Трамп пригрозил Ким чен Ыну повторением судьбы Каддафи
На корабле XIII века обнаружили надпись «Сделано в Китае»
ВВС США извинились за шутку про Лорел и Йенни
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
Канадцы показали, что Гусеву не надо ехать в НХЛ? Оценки России Шестёркин сыграл нормально, а тройка Андронова даже прыгнула выше головы
Авто
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен) Сразу на нескольких заправках Владимирской области редактору «Авто Mail.Ru» посоветовали заправить как можно больше топлива
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Канны 2018: Йовович, новые протесты и российские звезды Премьеры и красные дорожки девятого дня старейшего в мире кинофестиваля — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Москве предрекли большую распродажу квартир
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
В Госдуме нашли новое применение списанным памятникам Ленину
Леди
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое Актрисы, певицы и модели попали в черно-белую сетку из платьев, юбок и топов. Пытаемся разобраться.
Дети
Балерина Диана Вишнева показала первое фото новорожденного сына Артистка стала мамой всего несколько дней назад.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь