Приморские рыбаки увеличили вылов камбалы и трески
Рыбодобывающие компании края освоили квоты на вылов камбалы на 70%, сообщили DEITA. RU в краевой администрации.
Рыбодобывающие компании края освоили квоты на вылов камбалы на 70%, сообщили DEITA. RU в краевой администрации.
По информации краевого департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов, рыбаки Приморья с начала года увеличили вылов камбалы и трески.
«По данным на начало мая, добыто более 3 тысяч тонн камбалы, что на 500 тонн больше уровня прошлого года. Квота освоена на 70%. Также приморские рыбаки на 1000 тонн увеличили вылов трески — до 6,3 тысячи тонн, освоив квоты на 40%», — сообщили в ведомстве.
Отметим, ранее врио губернатора края Андрей Тарасенко подчеркнул, что система рыболовства и аквакультуры Приморья требует значительных преобразований.
«Одна из главных задач — снижение стоимости рыбы для жителей края. Другое важное направление работы — восстановление прибрежного рыболовства, обновление рыбопромыслового флота», — обозначил Андрей Тарасенко.
Более 225 тысяч тонн минтая выловили приморские рыбаки за первый квартал 2018 года.
Как сообщили в департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморья, также в
«По состоянию на 1 апреля выловлено более 225 тысяч тонн минтая. Кроме того, добыто почти 38,2 тысячи тонн сельди, 4,3 тысячи тонн трески и более 1,2 тысяч тонн камбалы», — добавили специалисты.
Мероприятия проводятся в рамках госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае».
Михаил Грач.