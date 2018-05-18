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11:43 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморские рыбаки увеличили вылов камбалы и трески

Рыбодобывающие компании края освоили квоты на вылов камбалы на 70%, сообщили DEITA. RU в краевой администрации.

По информации краевого департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов, рыбаки Приморья с начала года увеличили вылов камбалы и трески.

«По данным на начало мая, добыто более 3 тысяч тонн камбалы, что на 500 тонн больше уровня прошлого года. Квота освоена на 70%. Также приморские рыбаки на 1000 тонн увеличили вылов трески — до 6,3 тысячи тонн, освоив квоты на 40%», — сообщили в ведомстве.

Отметим, ранее врио губернатора края Андрей Тарасенко подчеркнул, что система рыболовства и аквакультуры Приморья требует значительных преобразований.

«Одна из главных задач — снижение стоимости рыбы для жителей края. Другое важное направление работы — восстановление прибрежного рыболовства, обновление рыбопромыслового флота», — обозначил Андрей Тарасенко.

Напомним, обеспечение населения страны доступной рыбой и морепродуктами — одно из поручений президента России Владимира Путина. Приморские рыбаки вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность страны. Около 20% общероссийского вылова обеспечивает Приморский край, а треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье.

Более 225 тысяч тонн минтая выловили приморские рыбаки за первый квартал 2018 года.

Как сообщили в департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморья, также в зимне-весенний период минтаевой путины рыбодобывающие предприятия края освоили 48% выделенных квот.

«По состоянию на 1 апреля выловлено более 225 тысяч тонн минтая. Кроме того, добыто почти 38,2 тысячи тонн сельди, 4,3 тысячи тонн трески и более 1,2 тысяч тонн камбалы», — добавили специалисты.

Мероприятия проводятся в рамках госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае».

Михаил Грач.

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