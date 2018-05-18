В Даляне стартовал автопробег из Китая в Новосибирск

Источник: Sibnovosti.ru

29 мая в Новосибирск приедут участники международного автопробега, организованного совместно министерствами транспорта России и Китая. Пробег стартовал в пятницу, 18 мая из города Далянь.

Как сообщает служба новостей «Радио Сибирь», шесть грузовых автомобилей и два автобуса открыли движение по новому маршруту Далянь — Новосибирск в рамках развития транспортного коридора из Азии в Европу, где Россия реализует транзитный потенциал.

Колонна будет следовать через Инкоу и Маньчжурию (КНР), за тем по России Забайкальск, Читу — 22 мая, Улан-Удэ — 23 мая, Иркутск — 24 мая, Красноярск 26 мая и Кемерово 27 мая. В Новосибирск машины прибудут 29 мая.