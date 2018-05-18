«Атака отбита». Со скандальной стройки в центре Челябинска выгнали рабочих

В Челябинске остановили стройку на перекрестке улиц Молодогвардейцев и Братьев Кашириных, против которой выступали местные жители. «Приставы приехали и выставили всех строителей с инструментами вещами! Площадка опечатана!» — рассказал «ФедералПресс» депутат Калининского района, известный зоозащитник Карен Даллакян.

Напомним, ранее на этой площадке планировали возвести торговый центр, однако из-за протестов населения строительство остановили. Меж тем сегодня утром «атака» на территорию возобновилась. Туда пригнали технику и рабочих. Началась расчистка площадки — предположительно, под парковку перед будущим ТЦ. Даллакян организовал онлайн-трансляцию с места событий.

Во время съемки строители заявили, что к ним обратился предприниматель, бывший офицер КГБ Алексей Арбузов, и они не смогли отказать. Кроме того, рабочие сказали, что у них есть разрешение на строительство на участке в четыре тысячи квадратных метров.