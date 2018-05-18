«Атака отбита». Со скандальной стройки в центре Челябинска выгнали рабочих
ЧЕЛЯБИНСК, 18 мая, ФедералПресс. На площадке планировали возвести торговый центр, местные жители выступали против этой затеи.
ЧЕЛЯБИНСК, 18 мая, ФедералПресс. На площадке планировали возвести торговый центр, местные жители выступали против этой затеи.
В Челябинске остановили стройку на перекрестке улиц Молодогвардейцев и Братьев Кашириных, против которой выступали местные жители. «Приставы приехали и выставили всех строителей с инструментами вещами! Площадка опечатана!» — рассказал «ФедералПресс» депутат Калининского района, известный зоозащитник Карен Даллакян.
Напомним, ранее на этой площадке планировали возвести торговый центр, однако
Во время съемки строители заявили, что к ним обратился предприниматель, бывший офицер КГБ Алексей Арбузов, и они не смогли отказать. Кроме того, рабочие сказали, что у них есть разрешение на строительство на участке в четыре тысячи квадратных метров.
На это местные жители возразили, что имеется решение суда о приостановке всяких работ на время судебного процесса. Впрочем, на строителей таким образом подействовать не удалось. Работы продолжались вплоть до приезда судебных приставов.