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11:43 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

«Атака отбита». Со скандальной стройки в центре Челябинска выгнали рабочих

ЧЕЛЯБИНСК, 18 мая, ФедералПресс. На площадке планировали возвести торговый центр, местные жители выступали против этой затеи.

В Челябинске остановили стройку на перекрестке улиц Молодогвардейцев и Братьев Кашириных, против которой выступали местные жители. «Приставы приехали и выставили всех строителей с инструментами вещами! Площадка опечатана!» — рассказал «ФедералПресс» депутат Калининского района, известный зоозащитник Карен Даллакян.

Напомним, ранее на этой площадке планировали возвести торговый центр, однако из-за протестов населения строительство остановили. Меж тем сегодня утром «атака» на территорию возобновилась. Туда пригнали технику и рабочих. Началась расчистка площадки — предположительно, под парковку перед будущим ТЦ. Даллакян организовал онлайн-трансляцию с места событий.

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Во время съемки строители заявили, что к ним обратился предприниматель, бывший офицер КГБ Алексей Арбузов, и они не смогли отказать. Кроме того, рабочие сказали, что у них есть разрешение на строительство на участке в четыре тысячи квадратных метров.

На это местные жители возразили, что имеется решение суда о приостановке всяких работ на время судебного процесса. Впрочем, на строителей таким образом подействовать не удалось. Работы продолжались вплоть до приезда судебных приставов.

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