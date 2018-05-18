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11:53 (мск), источник: ЕАН

Гостей Екатеринбурга будут досматривать прямо на вокзале

С 25 мая по 25 июля изменятся маршруты прохода пассажиров на железнодорожном вокзале Екатеринбурга.

Источник: РИА "Новости"

Изменения в СвЖД объясняют повышенными требованиями транспортной безопасности в связи с Чемпионатом мира по футболу. Каждому посетителю вокзала необходимо будет пройти процедуру входного контроля.

Напомним, в Екатеринбурге сейчас пассажирам для посадки в поезд необходимо пройти входной контроль в одном из двух досмотровых павильонов на привокзальной площади или в досмотровой зоне в западном крыле здания, а затем воспользоваться любым из двух подземных тоннелей. С 22 мая будет организован входной контроль пассажиров, прибывающих в город. Для этого дополнительные зоны досмотра будут работать при входе в здание вокзального комплекса из подземных тоннелей.

Для пропуска прибывших пассажиров на территорию города будут дополнительно организованы выходы с первой платформы на улицу Вокзальную, к станции метро «Уральская», Северному автовокзалу и на привокзальную площадь к остановкам общественного транспорта.

Сотрудники вокзала будут помогать пассажирам ориентироваться в новой вокзальной логистике. На маршрутах следования основных пассажиропотоков появится дополнительная навигация, а в дни соревнований, когда количество гостей на вокзале вырастет, помогать будут 70 волонтеров, заявили ЕАН в СвЖД.

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