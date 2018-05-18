Гостей Екатеринбурга будут досматривать прямо на вокзале

Источник: РИА "Новости"

Изменения в СвЖД объясняют повышенными требованиями транспортной безопасности в связи с Чемпионатом мира по футболу. Каждому посетителю вокзала необходимо будет пройти процедуру входного контроля.

Напомним, в Екатеринбурге сейчас пассажирам для посадки в поезд необходимо пройти входной контроль в одном из двух досмотровых павильонов на привокзальной площади или в досмотровой зоне в западном крыле здания, а затем воспользоваться любым из двух подземных тоннелей. С 22 мая будет организован входной контроль пассажиров, прибывающих в город. Для этого дополнительные зоны досмотра будут работать при входе в здание вокзального комплекса из подземных тоннелей.

Для пропуска прибывших пассажиров на территорию города будут дополнительно организованы выходы с первой платформы на улицу Вокзальную, к станции метро «Уральская», Северному автовокзалу и на привокзальную площадь к остановкам общественного транспорта.