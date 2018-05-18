Новосибирская компания локализует производство внутритрубных роботов
Стартап Tubot в наноцентре «Сигма. Новосибирск» займется локализацией производства инновационных внутритрубных роботов немецкой компании Inspector Systems.
Стартап Tubot в наноцентре «Сигма. Новосибирск» займется локализацией производства инновационных внутритрубных роботов немецкой компании Inspector Systems.
Они будут поставляться на рынок России и стран СНГ. Роботы необходимы для контроля труб газо- и нефтепроводов. «На самоходную платформу устанавливается диагностическое оборудование для проверки целостности и чистоты труб, роботизированный комплекс проходит по заданному маршруту в пустой или заполненной трубе, самостоятельно преодолевая препятствия и собирая данные», — сообщает
Сейчас трубопроводы сложной геометрии