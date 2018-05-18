Новосибирская компания локализует производство внутритрубных роботов

Они будут поставляться на рынок России и стран СНГ. Роботы необходимы для контроля труб газо- и нефтепроводов. «На самоходную платформу устанавливается диагностическое оборудование для проверки целостности и чистоты труб, роботизированный комплекс проходит по заданному маршруту в пустой или заполненной трубе, самостоятельно преодолевая препятствия и собирая данные», — сообщает пресс-служба наноцентра.