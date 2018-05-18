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12:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Новосибирская компания локализует производство внутритрубных роботов

Стартап Tubot в наноцентре «Сигма. Новосибирск» займется локализацией производства инновационных внутритрубных роботов немецкой компании Inspector Systems.

Они будут поставляться на рынок России и стран СНГ. Роботы необходимы для контроля труб газо- и нефтепроводов. «На самоходную платформу устанавливается диагностическое оборудование для проверки целостности и чистоты труб, роботизированный комплекс проходит по заданному маршруту в пустой или заполненной трубе, самостоятельно преодолевая препятствия и собирая данные», — сообщает пресс-служба наноцентра.

Сейчас трубопроводы сложной геометрии по-прежнему инспектируются при помощи средств внешней диагностики. «Мы уже начали получать предзаказы. В первую очередь мы ориентируемся на нефтегазовый сектор, атомную, трубную и химическую промышленность», — рассказал гендиректор наноцентра «Сигма. Новосибирск» Борис Галкин. Объем инвестиций в проект Tubot в компании не уточнили.

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