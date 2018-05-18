В Башкирии объявлено штормовое предупреждение

В республике вновь разбушуется непогода. Так, по данным ГУ МЧС России по Башкирии, с сегодняшнего вечера 18 мая до завтрашнего ожидается шквалистый ветер. Также будут идти кратковременные дожди, по северу до умеренных, грозы.