В Башкирии объявлено штормовое предупреждение
Ожидается сильный ветер, дожди и грозы.
Ожидается сильный ветер, дожди и грозы.
В республике вновь разбушуется непогода. Так, по данным ГУ МЧС России по Башкирии, с сегодняшнего вечера 18 мая до завтрашнего ожидается шквалистый ветер. Также будут идти кратковременные дожди, по северу до умеренных, грозы.
Скорость ветра достигнет 15−20 м/с. Температура воздуха ночью ожидается 8−13, по востоку до +3, днем 23−28 градусов.
Стоит отметить, что 18 мая по республике отмечается пожароопасность 3−4 класса. С 19 по 21 мая 2018 по республике ожидается преобладание 4 класса пожароопасности.