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12:06 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение

Ожидается сильный ветер, дожди и грозы.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 94% 762 мм рт. ст. 5 м/с

В республике вновь разбушуется непогода. Так, по данным ГУ МЧС России по Башкирии, с сегодняшнего вечера 18 мая до завтрашнего ожидается шквалистый ветер. Также будут идти кратковременные дожди, по северу до умеренных, грозы.

Скорость ветра достигнет 15−20 м/с. Температура воздуха ночью ожидается 8−13, по востоку до +3, днем 23−28 градусов.

Стоит отметить, что 18 мая по республике отмечается пожароопасность 3−4 класса. С 19 по 21 мая 2018 по республике ожидается преобладание 4 класса пожароопасности.

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