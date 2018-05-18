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12:00 (мск), источник: Комсомольская правда

В Симферополе 28 мая начнут сносить торговый центр «Куб»

Власти столицы региона займутся принудительным демонтажем здания.

В Симферополе, 28 мая, начнут сносить здания торгового центра «КУБ». Информация о демонтаже многоэтажного строения появилась на официальном сайте администрации города Симферополя.

Дело в том, что здание, которое находится на улице Тренева, дом 1, по нормам закона Российской Федерации признали самовольно возведенным. Поэтому властями и принято решение разобрать его до основания.

— В связи с отказом собственника здания от сноса в добровольном порядке во исполнение распоряжения Совета министров РК и постановления администрации города будут произведены работы по сносу данного строения, — сообщает пресс-служба мэрии.

Власти запланировали начало демонтажа на 28 мая. Люди в спецовках приступят к работе в девять часов утра, поэтому городские чиновники просят арендаторов освободить помещения от своего имущества. А иначе все добро опишут и отправят на хранение в установленном законом порядке.

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