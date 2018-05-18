В Симферополе 28 мая начнут сносить торговый центр «Куб»

В Симферополе, 28 мая, начнут сносить здания торгового центра «КУБ». Информация о демонтаже многоэтажного строения появилась на официальном сайте администрации города Симферополя.

Дело в том, что здание, которое находится на улице Тренева, дом 1, по нормам закона Российской Федерации признали самовольно возведенным. Поэтому властями и принято решение разобрать его до основания.

— В связи с отказом собственника здания от сноса в добровольном порядке во исполнение распоряжения Совета министров РК и постановления администрации города будут произведены работы по сносу данного строения, — сообщает пресс-служба мэрии.