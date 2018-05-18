В Челябинской области — бум рождения двоен и тройняшек

Сообщается, что средний возраст мам — 29 лет. В сравнении с прошлым годом увеличилось количество многодетных матерей. Стали мамами в третий раз 1 тыс. 956 женщин (на 64 больше, чем за 4 месяца 2017 года), родивших четвертого и более ребенка — 656 (на 15 больше, чем в прошлом году). Средний рост малышей составил — 51,2 см, средний вес — 3,3 кг (данные Портала Поисково-мониторинговой системы Фонда социального страхования РФ).