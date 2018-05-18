В Челябинской области — бум рождения двоен и тройняшек

Интересная тенденция: стали массово рождаться двойни и даже тройни осчастливили родителей — 156 двоен и 3 тройни родились за последние четыре месяца.
Сообщается, что средний возраст мам — 29 лет. В сравнении с прошлым годом увеличилось количество многодетных матерей. Стали мамами в третий раз 1 тыс. 956 женщин (на 64 больше, чем за 4 месяца 2017 года), родивших четвертого и более ребенка — 656 (на 15 больше, чем в прошлом году). Средний рост малышей составил — 51,2 см, средний вес — 3,3 кг (данные Портала Поисково-мониторинговой системы Фонда социального страхования РФ).
Добавим, на реализацию национального проекта «Здоровье» — «Родовый сертификат» Челябинским региональным отделением Фонда социального страхования РФ с начала года направлено более 120 млн рублей. Средства перечисляются медицинским организациям, оказывающим медицинскую помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, а также детям в течение первого года жизни.