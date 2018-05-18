Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Навка, Чубакка и танцующий Траволта: восьмой день в Каннах
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
СМИ: 41-летняя балерина Диана Вишнева стала мамой
Названы самые любимые растения россиян на дачах
Блогер пародирует знаменитостей, «одеваясь» в еду
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
Самой привлекательной женщине мира — 32
В Москве избили белорусскую певицу
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
«УАЗ Патриот»: первая информация об обновлении
Знарок — о проигрыше сборной России: Жалко мне ребят
Воробьев: Даже тренеры шведов сказали, что никакого удаления нет
Блогер пародирует знаменитостей, «одеваясь» в еду
Навка, Клум с молодым бойфрендом и другие блистали на гала-ужине
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 примера
Фоторепортажи
10Израиль отмечает 70-летие со дня основания
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
12:23 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинской области — бум рождения двоен и тройняшек

В Челябинской области посчитали, сколько малышей появилось на свет за последние четыре месяца — всего 11 тыс. 960 новорожденных. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их стало на 895 меньше, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу ГУ — Челябинского РО Фонда социального страхования РФ.

Интересная тенденция: стали массово рождаться двойни и даже тройни осчастливили родителей — 156 двоен и 3 тройни родились за последние четыре месяца.

Сообщается, что средний возраст мам — 29 лет. В сравнении с прошлым годом увеличилось количество многодетных матерей. Стали мамами в третий раз 1 тыс. 956 женщин (на 64 больше, чем за 4 месяца 2017 года), родивших четвертого и более ребенка — 656 (на 15 больше, чем в прошлом году). Средний рост малышей составил — 51,2 см, средний вес — 3,3 кг (данные Портала Поисково-мониторинговой системы Фонда социального страхования РФ).

Добавим, на реализацию национального проекта «Здоровье» — «Родовый сертификат» Челябинским региональным отделением Фонда социального страхования РФ с начала года направлено более 120 млн рублей. Средства перечисляются медицинским организациям, оказывающим медицинскую помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, а также детям в течение первого года жизни.

Все новости региона
 У известного российского актера диагностировали рак легких
Жестоко зарезана миллиардерша Анастасия Лашманова
Сергей Скрипаль выписан из больницы
Третьяк высказался о судействе в матче Россия — Канада
Опасный рост: в США зреет новый глобальный кризис
Германия раскрыла причины борьбы США против «Северного потока-2»
Обломки упавшего на Ставрополье вертолета пытались закопать
СК возбудил второе дело из-за призыва взорвать Крымский мост
Трамп пригрозил Ким чен Ыну повторением судьбы Каддафи
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
Канадцы показали, что Гусеву не надо ехать в НХЛ? Оценки России Шестёркин сыграл нормально, а тройка Андронова даже прыгнула выше головы
Авто
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен) Сразу на нескольких заправках Владимирской области редактору «Авто Mail.Ru» посоветовали заправить как можно больше топлива
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Канны 2018: Йовович, новые протесты и российские звезды Премьеры и красные дорожки девятого дня старейшего в мире кинофестиваля — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Москве предрекли большую распродажу квартир
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
В Госдуме нашли новое применение списанным памятникам Ленину
Леди
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое Актрисы, певицы и модели попали в черно-белую сетку из платьев, юбок и топов. Пытаемся разобраться.
Дети
Балерина Диана Вишнева показала первое фото новорожденного сына Артистка стала мамой всего несколько дней назад.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь