Источник: Kazinform

«Это самый важный навык. Причём освоить новый навык нужно за короткое время. Здесь можно провести аналогию со спортом. Допустим, если человек не занимается спортом, то ему тяжело заниматься любым видом спорта. Если он в хорошей физической форме, регулярно занимается, то он может освоить любой спорт, бежать марафон, плавать. То есть каждому человеку нужно заниматься, чтобы мозг не “застыл”, был динамичным и адаптивным к новым знаниям», — считает управляющий директор администрации Международного финансового центра «Астана» Ернур Рысмагамбетов.

Читайте также Назарбаева предложила создать жилищную программу для учителей и врачей

Он отметил, что Казахстан, как и весь мир, не стоит на месте. Если раньше в стране лидировала идея об обязательном окончании университета (бакалавриат, магистратура) и дальнейшей работе по одной специальности в течение 10−20 лет, то сейчас казахстанцы начали активно пользоваться онлайн-образованием и прохождением коротких обучающих курсов.

«Самый большой онлайн-университет в мире — Coursera. Там проходят обучение более 26 тысяч казахстанцев. Среди профессий они выбирают бизнес, менеджмент, социальные науки. Что удивительно, потому что весь мир использует онлайн-образование, чтобы обучиться программированию, математике. Сейчас футурологи говорят о необходимости социальных наук. Ещё одно отличие в том, что в мире только 10−20% заканчивают курс, если посмотреть на Казахстан — то это цифра составляет 40−50%. То есть наши ребята, если начинают курс, то заканчивают его», — пояснил он в ходе Астанинского экономического форума.

Также казахстанцы активно участвуют в различного рода международных сертификационных программах.