Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Возвращение моряков в Крым поставит крест на Порошенко
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Евгения Плющенко осудили за экстремальное хобби его сына
Анастасия Заваротнюк больше не скрывает правду о муже
28-летняя жена 87-летнего Ивана Краско резко постарела
Израиль поддержал выход США из ядерной сделки с Ираном Большинство стран мирового сообщества поступок Дональда Трампа осудили
Удар в спину: почему «Панцирь» был захвачен врасплох
В Москве нашли квартиру с личным входом в метро
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Новый Volkswagen Touareg: первое видео с теста
Знарок — о проигрыше сборной России: Жалко мне ребят
Воробьев: Даже тренеры шведов сказали, что никакого удаления нет
Блогер пародирует знаменитостей, «одеваясь» в еду
Навка, Клум с молодым бойфрендом и другие блистали на гала-ужине
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
Гардеробная в однушке: 7 примеров, которые вы можете повторить
В Гонконге открыли отель для сна
Фоторепортажи
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
10Израиль отмечает 70-летие со дня основания
13:13 (мск), источник: Kazinform

Казахстанцы начали активно пользоваться онлайн-образованием

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Каждые несколько лет в мире меняется список 10 самых важных навыков специалиста любой профессии. Сейчас на первое место многие эксперты ставят возможность обучения новым вещам, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Это самый важный навык. Причём освоить новый навык нужно за короткое время. Здесь можно провести аналогию со спортом. Допустим, если человек не занимается спортом, то ему тяжело заниматься любым видом спорта. Если он в хорошей физической форме, регулярно занимается, то он может освоить любой спорт, бежать марафон, плавать. То есть каждому человеку нужно заниматься, чтобы мозг не “застыл”, был динамичным и адаптивным к новым знаниям», — считает управляющий директор администрации Международного финансового центра «Астана» Ернур Рысмагамбетов.

Читайте также
Назарбаева предложила создать жилищную программу для учителей и врачей

Он отметил, что Казахстан, как и весь мир, не стоит на месте. Если раньше в стране лидировала идея об обязательном окончании университета (бакалавриат, магистратура) и дальнейшей работе по одной специальности в течение 10−20 лет, то сейчас казахстанцы начали активно пользоваться онлайн-образованием и прохождением коротких обучающих курсов.

«Самый большой онлайн-университет в мире — Coursera. Там проходят обучение более 26 тысяч казахстанцев. Среди профессий они выбирают бизнес, менеджмент, социальные науки. Что удивительно, потому что весь мир использует онлайн-образование, чтобы обучиться программированию, математике. Сейчас футурологи говорят о необходимости социальных наук. Ещё одно отличие в том, что в мире только 10−20% заканчивают курс, если посмотреть на Казахстан — то это цифра составляет 40−50%. То есть наши ребята, если начинают курс, то заканчивают его», — пояснил он в ходе Астанинского экономического форума.

Также казахстанцы активно участвуют в различного рода международных сертификационных программах.

«Они достаточно тяжелые, но если систематически заниматься, их можно сдать и получить международный сертификат, который действует во всем мире. Это направление сейчас бурно развивается в Казахстане. Много людей вовлечены в такие программы. К сожалению, не все они доступны в Казахстане. Поэтому одна из миссий Международного финансового центра и бюро при МФЦА, чтобы все эти сертификационные программы были доступны в Астане, чтобы людям не надо было ездить в Москву или Лондон. Будем работать по направлениям: финансы, бухучёт и аудит, юридическое право, проектный менеджмент и разного рода программирование», — добавил Е. Рысмагамбетов.

Все новости региона
 Ущерб на 1,1 трлн тенге нанесли Казахстану 82 должностных лица - Алик Шпекбаев
Скончалась на месте ДТП 9-летняя девочка в Усть-Каменогорске
Сергей Скрипаль выписан из больницы
Чечня внесла в Госдуму поправки о сроках полномочий президента
Третьяк высказался о судействе в матче Россия — Канада
Опасный рост: в США зреет новый глобальный кризис
Германия раскрыла причины борьбы США против «Северного потока-2»
Обломки упавшего на Ставрополье вертолета пытались закопать
Трамп пригрозил Ким чен Ыну повторением судьбы Каддафи
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
Канадцы показали, что Гусеву не надо ехать в НХЛ? Оценки России Шестёркин сыграл нормально, а тройка Андронова даже прыгнула выше головы
Авто
Российская «беда номер два» добралась до Финляндии Власти скандинавской страны констатировали, что состояние местных дорог признано худшим за 20 лет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Канны 2018: Йовович, новые протесты и российские звезды Премьеры и красные дорожки девятого дня старейшего в мире кинофестиваля — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Россиянам стали реже отказывать в ипотеке
Названы самые популярные у россиян растения на дачных участках
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Леди
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое Актрисы, певицы и модели попали в черно-белую сетку из платьев, юбок и топов. Пытаемся разобраться.
Дети
Балерина Диана Вишнева показала первое фото новорожденного сына Артистка стала мамой всего несколько дней назад.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь