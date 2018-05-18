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13:43 (мск), источник: АиФ Самара

В Самарской области реализуется проект по восстановлению хищных птиц

В регионе построено более 600 искусственных гнездовий для сов, соколов и орлов.

В ходе мероприятий построено более 600 искусственных гнезд, в том числе, дуплянки для сов и соколов, а так же гнездовые платформы для орлов. Это крупнейший в России проект по биотехнии для хищных птиц.

Уже более десяти лет эти постройки активно используются пернатыми, что повышает успех их размножения и способствует улучшению экологической обстановки в области.

Например, длиннохвостая неясыть — один из основных потребителей мышевидных грызунов. Обустройство массивов гнездовых ящиков для длиннохвостой неясыти в Волжском, Кинельском, Красноярском районах позволило значительно увеличить численность длиннохвостой неясыти в окрестностях Самары и снизить численность полевки в период её массового размножения, что в свою очередь способствует сокращению распространения инфекций, переносимых грызунами.

Ежегодно в мае месяце проводятся выезды для проверки заселенных искусственных гнездовий.

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