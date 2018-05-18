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13:45 (мск), источник: НИА Самара

Минтранс планирует построить еще одну многоуровневую развязку на Московском шоссе в Самаре

Разработка проекта еще не ведется.

Источник: РИА "Новости"

В Министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области впервые заявили о планах по строительству многоуровневой развязки на пересечении Московского шоссе с улицами Авроры и Революционной. При этом в ведомстве уточнили, что разработка проекта еще не ведется. Пока только рассматривается возможность строительства такого объекта.

В Самаре в рамках реконструкции Московского шоссе было построено две многоуровневые развязки: на пересечении с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе.

После Чемпионата мира по футболу-2018 в Самаре планируется построить третью многоуровневую развязку — на улице Ново-Садовой. Путепровод будет начинаться возле бывшего ДК «Современник» и заканчиваться после улицы 22 Партсъезда. То есть путепровод будет размещен над двумя улицами: Советской Армии и 22 Партсъезда. Ранее стоимость строительства развязки с учетом реконструкции улиц-дублеров вблизи оценивали в 4,5 млрд рублей. Но позже стоимость скорректировали при проведении реконструкции улицы Ново-Садовой, пишет 63.ру.

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