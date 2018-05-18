Минтранс планирует построить еще одну многоуровневую развязку на Московском шоссе в Самаре
Разработка проекта еще не ведется.
Разработка проекта еще не ведется.
В Министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области впервые заявили о планах по строительству многоуровневой развязки на пересечении Московского шоссе с улицами Авроры и Революционной. При этом в ведомстве уточнили, что разработка проекта еще не ведется. Пока только рассматривается возможность строительства такого объекта.
В Самаре в рамках реконструкции Московского шоссе было построено две многоуровневые развязки: на пересечении с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе.
После Чемпионата мира по футболу-2018 в Самаре планируется построить третью многоуровневую развязку — на улице