МЧС предупреждает нижегородцев о высокой пожароопасности лесов
Экстренное предупреждение распространило ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.
Экстренное предупреждение распространило ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.
Высокая пожароопасность лесов и торфяников ожидается
Согласно информации, в указанный период на территории большинства районов Нижегородской области, а также в областном центре ожидается 4-й класс пожароопасности.
В связи с этим повышается вероятность возникновения природных пожаров, увеличение количества их очагов и площадей.
Напомним, что с 27 апреля в Нижегородской области введен особый противопожарный режим. На период его действия запрещается посещение гражданами лесов при наступлении 4−5 классов пожарной опасности.