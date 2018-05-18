МЧС предупреждает нижегородцев о высокой пожароопасности лесов

Источник: AP 2018

Высокая пожароопасность лесов и торфяников ожидается 18—21 мая на территории Нижегородской области. Экстренное предупреждение распространило 18 мая ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, в указанный период на территории большинства районов Нижегородской области, а также в областном центре ожидается 4-й класс пожароопасности.

В связи с этим повышается вероятность возникновения природных пожаров, увеличение количества их очагов и площадей.