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14:05 (мск), источник: Newsroom24.ru

МЧС предупреждает нижегородцев о высокой пожароопасности лесов

Экстренное предупреждение распространило ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Источник: AP 2018

Высокая пожароопасность лесов и торфяников ожидается 18—21 мая на территории Нижегородской области. Экстренное предупреждение распространило 18 мая ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, в указанный период на территории большинства районов Нижегородской области, а также в областном центре ожидается 4-й класс пожароопасности.

В связи с этим повышается вероятность возникновения природных пожаров, увеличение количества их очагов и площадей.

Напомним, что с 27 апреля в Нижегородской области введен особый противопожарный режим. На период его действия запрещается посещение гражданами лесов при наступлении 4−5 классов пожарной опасности.

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