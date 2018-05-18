На площади Гагарина в Ростове запустят мультимедийный фонтан
На площади Гагарина в
На площади Гагарина в
При этом на струи воды можно будет проецировать изображения.
При этом сама площадь будет использоваться для массовых мероприятий, связанных с детскими и городскими праздниками. Всего на площади обновили 15 тыс. кв. м зелёных насаждений и покрытия. Финансирование работ велось из бюджета опорного вуза, они стоили 40 млн рублей, фонтан стоит 20 млн руб. Также установлено 29 новых столбов освещения и 18 скамеек.
«Площадь была уже очень старой — более 15 лет, поэтому мы приняли решение ее обновить и сделать более современной», — отметил Бесарион Месхи. Бюст Юрию Гагарину сдвинули в сторону Ворошиловского проспекта. Ректор вуза отметил, что его основание находилось в аварийном состоянии.