Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США угрожают «Северному потоку-2»: Германия быстро ответила
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Дети в музее: 7 ошибок, которые делают почти все родители
7 правил для тех, кто сдает жилье впервые
Блогер пародирует знаменитостей, «одеваясь» в еду
История королевских свадебных платьев (видео)В эту субботу состоится свадьба Меган Маркл и принца Гарри
Самой привлекательной женщине мира — 32
В Москве избили белорусскую певицу
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Новый Volkswagen Touareg: первое видео с теста
Знарок — о проигрыше сборной России: Жалко мне ребят
Воробьев: Пожинаем плоды 90-х, когда страна была развалена
Глава Сербии сообщил о срочных звонках Путину с просьбой о помощи
Вертолет сбросил контейнер с боеприпасами на школу
Без лекарств: как российская медицина убивает пациентов
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Фоторепортажи
32На Красной площади прошел Парад Победы
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
15:25 (мск), источник: Деловое сообщество

На площади Гагарина в Ростове запустят мультимедийный фонтан

На площади Гагарина в Ростове-на-Дону перед входом в главный корпус Донского государственного технического университета до Чемпионата мира по футболу-2018 начнет работу мультимедийный фонтан со звуком и подсветкой. Об этом рассказал ректор опорного вуза Бесарион Месхи.

При этом на струи воды можно будет проецировать изображения.

При этом сама площадь будет использоваться для массовых мероприятий, связанных с детскими и городскими праздниками. Всего на площади обновили 15 тыс. кв. м зелёных насаждений и покрытия. Финансирование работ велось из бюджета опорного вуза, они стоили 40 млн рублей, фонтан стоит 20 млн руб. Также установлено 29 новых столбов освещения и 18 скамеек.

«Площадь была уже очень старой — более 15 лет, поэтому мы приняли решение ее обновить и сделать более современной», — отметил Бесарион Месхи. Бюст Юрию Гагарину сдвинули в сторону Ворошиловского проспекта. Ректор вуза отметил, что его основание находилось в аварийном состоянии.

Все новости региона
 Проект застройки бульвара Комарова принят градсоветом единогласно
На дорогах Ростова-на-Дону появится больше эвакуаторов
Утвержден состав нового правительства РФ
Турист сорвался с 40-метровой скалы в Австралии, делая селфи
В Госдуму внесли законопроект о трех президентских сроках подряд
Опасный рост: в США зреет новый глобальный кризис
Германия раскрыла причины борьбы США против «Северного потока-2»
Третьяк высказался о судействе в матче Россия — Канада
Обломки упавшего на Ставрополье вертолета пытались закопать
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
Канадцы показали, что Гусеву не надо ехать в НХЛ? Оценки России Шестёркин сыграл нормально, а тройка Андронова даже прыгнула выше головы
Авто
Российская «беда номер два» добралась до Финляндии Власти скандинавской страны констатировали, что состояние местных дорог признано худшим за 20 лет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
9-летняя дочь Юлии Пересильд представила свой первый фильм В Москве прошла премьера «Черновика» по роману Сергея Лукьяненко
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Названы самые странные услуги гостиниц по всему миру
Леди
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое Актрисы, певицы и модели попали в черно-белую сетку из платьев, юбок и топов. Пытаемся разобраться.
Дети
Балерина Диана Вишнева показала первое фото новорожденного сына Артистка стала мамой всего несколько дней назад.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь