Казанскому федеральному университету выделили на 412 бюджетных мест больше

Источник: ИА Татар-информ

Из общего количества выделенных федеральным центром бюджетных мест на бакалавриат предоставлено 3 тыс. 256, на специалитет — 252, на магистратуру — 1884, рассказал спикер.

«Прием документов от абитуриентов в Казанский федеральный университет начинается с 20 июня, как и во все вузы. Количество студентов, которых намереваемся принять на первый курс в этом году на бакалавриат, специалитет и в магистратуру, составит около 12 тыс. 750 человек с учетом филиалов», — проинформировал он.

На бакалавриат планируется набрать 8 тыс. 292 человек, на специалитет — 697, а в магистратуру — 3 тыс. 759, уточнил Минзарипов.

По его словам, в прошлом году фактический прием в университет с учетом филиалов составил 12 тыс. 229 человек, из них в Казани поступили учиться 8 тыс. 805. «На бюджет были приняты 4 тыс. 980 студентов, на контракт — 7 тыс. 249», — заметил первый проректор КФУ.

В текущем году прирост бюджетных мест на бакалавриат произошел по таким направлениям, как педагогическое образование (на 65), землеустройство и кадастры (на 57), востоковедение и африканистика (на 42). «По специалитету увеличили количество бюджетного приема на лечебное дело — 55 мест. По магистратуре вырос прием по природообустройству и водопользованию, а также по юриспруденции. Рост — по 22 места», — отметил спикер.