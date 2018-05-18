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13:20 (мск), источник: ИА Татар-информ

Казанскому федеральному университету выделили на 412 бюджетных мест больше

(Казань, 18 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В этом году Казанскому (Приволжскому) федеральному университету выделили 5 тыс. 392 бюджетных места. Таким образом, бюджетный прием в вуз вырастет на 412 человек по сравнению с 2017 годом. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил первый проректор КФУ Рияз Минзарипов.

Источник: ИА Татар-информ

Из общего количества выделенных федеральным центром бюджетных мест на бакалавриат предоставлено 3 тыс. 256, на специалитет — 252, на магистратуру — 1884, рассказал спикер.

«Прием документов от абитуриентов в Казанский федеральный университет начинается с 20 июня, как и во все вузы. Количество студентов, которых намереваемся принять на первый курс в этом году на бакалавриат, специалитет и в магистратуру, составит около 12 тыс. 750 человек с учетом филиалов», — проинформировал он.

На бакалавриат планируется набрать 8 тыс. 292 человек, на специалитет — 697, а в магистратуру — 3 тыс. 759, уточнил Минзарипов.

По его словам, в прошлом году фактический прием в университет с учетом филиалов составил 12 тыс. 229 человек, из них в Казани поступили учиться 8 тыс. 805. «На бюджет были приняты 4 тыс. 980 студентов, на контракт — 7 тыс. 249», — заметил первый проректор КФУ.

В текущем году прирост бюджетных мест на бакалавриат произошел по таким направлениям, как педагогическое образование (на 65), землеустройство и кадастры (на 57), востоковедение и африканистика (на 42). «По специалитету увеличили количество бюджетного приема на лечебное дело — 55 мест. По магистратуре вырос прием по природообустройству и водопользованию, а также по юриспруденции. Рост — по 22 места», — отметил спикер.

Он также подчеркнул, что есть и сокращение бюджетного приема по некоторым специальностям. «Бакалавриат сократился по направлению “Юриспруденция” на 53 места. Принимаем 29 человек. По психолого-педагогическому образованию — на 48 мест. На специалитет по экономической безопасности снизился прием на 25 человек, по магистратуре сокращение произошло по информационной безопасности на 20 мест и по бизнес-информатике на 15 мест», — заключил Минзарипов.

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