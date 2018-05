Музицирование и билингвизм сделали мозг эффективнее

Эксперимент показал, что при решении задач на рабочую память дорсолатеральная часть префронтальной коры их головного мозга активировалась меньше, чем у контрольной группы: при этом отвечали они быстрее и правильнее. Статья опубликована в журнале Annals of the New York Academy of Science.