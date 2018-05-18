Субботним утром в Омске перекроют 7 улиц

Источник: РИА "Новости"

Завтра, 19 мая с 10:30 до 12:30 в Омске перекроют семь улиц. Движение на них будет ограничено для всех видов транспорта. Отметим, что схема движения пассажирского транспорта тоже будет изменена.

В это время будет проходить II областной форум детских общественных организаций и объединений Омской области «Россия начинается с тебя».