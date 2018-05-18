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13:24 (мск), источник: Om1.ru

Субботним утром в Омске перекроют 7 улиц

Меры необходимы для проведения детского форума.

Источник: РИА "Новости"

Завтра, 19 мая с 10:30 до 12:30 в Омске перекроют семь улиц. Движение на них будет ограничено для всех видов транспорта. Отметим, что схема движения пассажирского транспорта тоже будет изменена.

В это время будет проходить II областной форум детских общественных организаций и объединений Омской области «Россия начинается с тебя».

В это же время маршрутный автобус № 500 «Лента» — ДСК-2», № 503 «СТЦ «МЕГА» — микрорайон «Загородный» в направлении поселка Амурский с моста имени 60-летия Победы будет выполняться по улицам Фрунзе, Герцена, далее — по утвержденным схемам, в обратном направлении без изменения схем движения.

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