Субботним утром в Омске перекроют 7 улиц
Меры необходимы для проведения детского форума.
Меры необходимы для проведения детского форума.
Завтра, 19 мая с 10:30 до 12:30 в Омске перекроют семь улиц. Движение на них будет ограничено для всех видов транспорта. Отметим, что схема движения пассажирского транспорта тоже будет изменена.
В это время будет проходить II областной форум детских общественных организаций и объединений Омской области «Россия начинается с тебя».
В это же время маршрутный автобус № 500 «Лента» — ДСК-2», № 503 «СТЦ «МЕГА» — микрорайон «Загородный» в направлении поселка Амурский с моста имени 60-летия Победы будет выполняться по улицам Фрунзе, Герцена, далее — по утвержденным схемам, в обратном направлении без изменения схем движения.