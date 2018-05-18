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13:18 (мск), источник: СуперОмск

Из Омска запустят теплоход до Салехарда

Рейс «Омск — Тобольск — Салехард» будет осуществлять АО «Северречфлот».

Продажа билетов по этому направлению уже открыта, приобрести их можно на официальном сайте перевозчика, сообщает официальный портал правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

С расписанием движения судов на маршруте можно познакомиться здесь. Протяженность всего маршрута составляет 2783 км. Первое отправление из Омска запланировано на 28 мая с прибытием в Салехард 3 июня.

Как отметили в правительстве, сообщение между Омском и Салехардом является социально значимым и субсидируется из бюджета ЯНАО.

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