Из Омска запустят теплоход до Салехарда

Продажа билетов по этому направлению уже открыта, приобрести их можно на официальном сайте перевозчика, сообщает официальный портал правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

С расписанием движения судов на маршруте можно познакомиться здесь. Протяженность всего маршрута составляет 2783 км. Первое отправление из Омска запланировано на 28 мая с прибытием в Салехард 3 июня.