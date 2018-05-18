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13:17 (мск), источник: ИА REGNUM

ЧМ-2018: Австралия призывает фанатов не посещать Ростовскую область и Крым

Правительство Австралии обратилось к своим гражданам с призывом, в котором говорится о тех российских регионах, от посещения которых стоит воздержаться во время проведения чемпионата мира по футболу. В частности, в список внесены Ростовская область, граничащая с Донбассом, Крым и Северный Кавказ. Предупреждение правительство Австралии распространило в связи с политической напряженностью.

«Вы должны знать о возможности антизападных настроений или притеснений. В то время как правительство не знает о какой-либо повышенной трудности для австралийцев, путешествующих в России в это время, вы должны внимательно следить за безопасностью и политической ситуацией и следовать советам. Сохранять бдительность, избегать любых протестов или демонстраций и не комментировать публично политические события», — цитирует обращение австралийского правительства портал Donday.ru.

При этом стоит учесть, что австралийская сборная по футболу проведёт матчи в других российских городах — Казани, Екатеринбурге и Сочи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ростов-на-Дону примет футбольные баталии ЧМ-2018 17, 20, 23 и 26 июня 2018 года. На стадионе «Ростов-Арена» мастерство владения мячом покажут сборные Бразилии и Швейцарии, Уругвая и Саудовской Аравии, Южной Кореи и Мексики, Исландии и Хорватии. 2 июля 2018 года город-миллионник примет болельщиков, прибывших на матч 1/8 финала футбольного первенства планеты.

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