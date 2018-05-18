ЧМ-2018: Австралия призывает фанатов не посещать Ростовскую область и Крым

«Вы должны знать о возможности антизападных настроений или притеснений. В то время как правительство не знает о какой-либо повышенной трудности для австралийцев, путешествующих в России в это время, вы должны внимательно следить за безопасностью и политической ситуацией и следовать советам. Сохранять бдительность, избегать любых протестов или демонстраций и не комментировать публично политические события», — цитирует обращение австралийского правительства портал Donday.ru.