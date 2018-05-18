В Краснодаре 3 июня откроется фестиваль «Античное наследие России»
В Городском саду заработают несколько тематических площадок, а в музее имени Е. Д. Фелицына состоится открытие выставки по истории античности.
В Городском саду заработают несколько тематических площадок, а в музее имени Е. Д. Фелицына состоится открытие выставки по истории античности.
В церемонии открытия фестиваля примут участие коллективы учреждений культуры и дополнительного образования, Краснодарского центра национальных культур, студенческих творческих коллективов, гостей из Анапы, Геленджика, Новороссийска, Темрюка.
В Городском саду будет работать шесть тематических зон. В зоне «Искусство ремесла» организуют выставку изделий народного творчества, пройдут
На площадке «Молодежная» выступят представители молодежных общественных объединений, на «Детской» пройдут выступления учащихся художественных школ, творческих коллективов учреждений культуры. На площадке предприятий бытового обслуживания будут работать выездные салоны красоты. Также организуют фотозону Краснодарского ипподрома.
Краевой туристический фестиваль «Античное наследие России» пройдет с 1 по 12 июня в ряде городов Краснодарского края, чьи территории непосредственно связаны с античной историей: Геленджике, Новороссийске, Анапе, Темрюкском районе и в столице края — Краснодаре. Мероприятие проводят в рамках года туризма Россия — Греция, сообщает