В Краснодаре 3 июня откроется фестиваль «Античное наследие России»

В церемонии открытия фестиваля примут участие коллективы учреждений культуры и дополнительного образования, Краснодарского центра национальных культур, студенческих творческих коллективов, гостей из Анапы, Геленджика, Новороссийска, Темрюка.

В Городском саду будет работать шесть тематических зон. В зоне «Искусство ремесла» организуют выставку изделий народного творчества, пройдут мастер-классы народных промыслов и ремесел. На площадке «Спорт» пройдут выступления краснодарских атлетов, представителей греко-римской борьбы, прыжков на батуте и акробатической дорожке, художественной гимнастики.

На площадке «Молодежная» выступят представители молодежных общественных объединений, на «Детской» пройдут выступления учащихся художественных школ, творческих коллективов учреждений культуры. На площадке предприятий бытового обслуживания будут работать выездные салоны красоты. Также организуют фотозону Краснодарского ипподрома.