Самарцам предлагают 25 тысяч рублей за слоган на губернаторские выборы

Для жителей Самарской области объявлен творческий конкурс перед выборами губернатора, которые пройдут в сентябре 2018 года. Нам предлагается придумать слоган избирательной кампании. Заявки на участие будут принимать с 18 мая до 10 июня 2018 года.

— Не скрою, есть определенный расчет на хорошее тщеславие наших участников, ведь помимо диплома и денежного приза будет приятно сознавать, что твоя идея станет творческим «флагманом» предстоящей кампании и будет растиражирована по всей области, — отметил председатель Избиркома региона области Вадим Михеев.

Свои работы можно отправить на электронную почту samara-izbirkom@yandex.ru. Оценивать креатив будут члены облизбиркома, представители самарских вузов, СМИ и молодежных общественных объединений.