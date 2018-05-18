Система распознавания лиц не даст китайским школьникам отвлекаться

Пока она работает только в одном классе, но вскоре ее планируют использовать во всем учебном заведении.

Системы распознавания лиц используются для разных задач — идентификации пользователей, поиска преступников или, например, отметки людей на фотографиях. Как правило, в таких системах используются сверточные нейросети, которые предназначены для работы со снимками (подробнее о них читайте в материале «На выставке Ван Гога»), а также алгоритмы машинного обучения. Для того, чтобы научиться находить на снимке конкретного человека (или определенные эмоции), компьютер «просматривает» множество фотографий, выделяет присущие его лицу особенности и запоминает их.

Экспериментальная «система управления поведением в классе» была установлена в средней школе города Ханчжоу, столице китайской провинции Чжэцзян. Три камеры, висящие над классной доской, снимают лица учеников, а специальный алгоритм определяет, насколько им интересен урок. Всего программа распознает семь эмоций: радость, грусть, злость, разочарование, испуг, удивление и спокойствие. Если школьник начинает скучать или отвлекаться, учителю приходит уведомление.

Система делит учеников на две группы: внимательные дети будут помечены буквой «А», а их часто «витающих в облаках» одноклассники — буквой «B». Директор школы Ни Цзыюань (Ni Ziyuan) убежден, что такая система не нарушает частную жизнь школьников и поможет улучшить качество преподавания.

Некоторые ученики сообщили, что уже изменили свое поведение. «Раньше на занятиях, которые мне не очень нравятся, я мог полениться и вздремнуть на парте, или полистать другие учебники. Но после установки камер в классе, я больше не могу отвлекаться. За мной будто постоянно наблюдает пара загадочных глаз», — рассказывает один из школьников правительственному изданию Hangzhou.

Сегодня система распознавания лиц используется китайской полицией, которая ловит с ее помощью преступников. Аналогичную программу недавно установили в аэропорту «Домодедово» и в московском метро.