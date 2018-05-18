Реконструкция Маратовской развязки в Иркутске: начался второй этап работ
Кольцо на Маратовской развязке уже подготовили к расширению.
Кольцо на Маратовской развязке уже подготовили к расширению.
Иркутские автомобилисты, проезжая одно из самых затрудненных и аварийных мест в городе, Маратовскую развязку, обратили внимание, что на кольце начался ремонт. Территорию освободили от деревьев, завезли землю, гравий, к работе приступили экскаваторы. С вопросом, как изменится транспортный узел, водители обратились в редакцию «Комсомолки».
— Маратовскую развязку готовят для очередного этапа реконструкции, — прокомментировали ситуацию в
Ожидается, что как такового кольца теперь не будет. Дорогу здесь расширят еще на несколько полос, так что проезжать с Баррикад на Сурнова, Рабочего Штаба и обратно, мы будем по прямой широкой магистрали, забыв о пробках даже в
Напомним, первый этап работ на развязке прошел в 2017 году. Тогда дорожники удлинили кольцо и теперь водителям, которые двигаются из центра города в сторону улицы Баррикад либо Покровской развязки, проезжают кольцо рядом с Павловским рынком. Благодаря этому пропускная способность узла увеличилась на 30%. Кроме того, значительно удалось разгрузить улицу Рабочую. Полностью реконструкцию обещают завершить в этом году.