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13:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Реконструкция Маратовской развязки в Иркутске: начался второй этап работ

Кольцо на Маратовской развязке уже подготовили к расширению.

Источник: Комсомольская правда

Иркутские автомобилисты, проезжая одно из самых затрудненных и аварийных мест в городе, Маратовскую развязку, обратили внимание, что на кольце начался ремонт. Территорию освободили от деревьев, завезли землю, гравий, к работе приступили экскаваторы. С вопросом, как изменится транспортный узел, водители обратились в редакцию «Комсомолки».

— Маратовскую развязку готовят для очередного этапа реконструкции, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе администрации Иркутска.

Ожидается, что как такового кольца теперь не будет. Дорогу здесь расширят еще на несколько полос, так что проезжать с Баррикад на Сурнова, Рабочего Штаба и обратно, мы будем по прямой широкой магистрали, забыв о пробках даже в часы-пик. Проект реконструкции, как именно изменится транспортный узел, мы увидим уже на следующей неделе.

Напомним, первый этап работ на развязке прошел в 2017 году. Тогда дорожники удлинили кольцо и теперь водителям, которые двигаются из центра города в сторону улицы Баррикад либо Покровской развязки, проезжают кольцо рядом с Павловским рынком. Благодаря этому пропускная способность узла увеличилась на 30%. Кроме того, значительно удалось разгрузить улицу Рабочую. Полностью реконструкцию обещают завершить в этом году.

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