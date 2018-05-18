Реконструкция Маратовской развязки в Иркутске: начался второй этап работ

Источник: Комсомольская правда

Иркутские автомобилисты, проезжая одно из самых затрудненных и аварийных мест в городе, Маратовскую развязку, обратили внимание, что на кольце начался ремонт. Территорию освободили от деревьев, завезли землю, гравий, к работе приступили экскаваторы. С вопросом, как изменится транспортный узел, водители обратились в редакцию «Комсомолки».

— Маратовскую развязку готовят для очередного этапа реконструкции, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе администрации Иркутска.

Ожидается, что как такового кольца теперь не будет. Дорогу здесь расширят еще на несколько полос, так что проезжать с Баррикад на Сурнова, Рабочего Штаба и обратно, мы будем по прямой широкой магистрали, забыв о пробках даже в часы-пик. Проект реконструкции, как именно изменится транспортный узел, мы увидим уже на следующей неделе.