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14:30 (мск), источник: РИА Крым

Для мусульман организуют халяль-туры в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая — РИА Новости Крым. Мусульмане России смогут отправиться в халяль-туры по Крыму.

Источник: РИА "Новости"

Организацией поездок займется офис-центр хадж-оператора «АВН-Тур» Духовного управления мусульман Крыма, который работает в Москве. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов.

По его словам, одна из задач центра — привлечь туристов на полуостров.

«Они (поездки — ред.) организовываются в соответствии с каноном ислама, и мусульмане России, которые в соответствии с требованием своей религии хотят отдохнуть, будут иметь такую возможность», — уточнил Исмаилов.

Заммуфтия отметил, что планируется также организовать в Крыму отдых для детей из мусульманских семей, проживающих на материковой части России.

«Мы, как духовное управление, поддерживаем связь с ДУМ других регионов России, и летом, когда дети находятся на каникулах, можем организовать такие поездки. Важно, что этот процесс контролируем мы. Для детей будут организованы поездки, уроки, на которых они могут получить достоверные знания в рамках традиционного ислама, экскурсии. Они смогут отдохнуть и с родителями. Но за детьми будут смотреть воспитатели»
Исмаилов
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