Для мусульман организуют халяль-туры в Крым

«Мы, как духовное управление, поддерживаем связь с ДУМ других регионов России, и летом, когда дети находятся на каникулах, можем организовать такие поездки. Важно, что этот процесс контролируем мы. Для детей будут организованы поездки, уроки, на которых они могут получить достоверные знания в рамках традиционного ислама, экскурсии. Они смогут отдохнуть и с родителями. Но за детьми будут смотреть воспитатели»

Исмаилов