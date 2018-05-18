Для мусульман организуют халяль-туры в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая — РИА Новости Крым. Мусульмане России смогут отправиться в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая — РИА Новости Крым. Мусульмане России смогут отправиться в
Организацией поездок займется
По его словам, одна из задач центра — привлечь туристов на полуостров.
«Они (поездки — ред.) организовываются в соответствии с каноном ислама, и мусульмане России, которые в соответствии с требованием своей религии хотят отдохнуть, будут иметь такую возможность», — уточнил Исмаилов.
Заммуфтия отметил, что планируется также организовать в Крыму отдых для детей из мусульманских семей, проживающих на материковой части России.
«Мы, как духовное управление, поддерживаем связь с ДУМ других регионов России, и летом, когда дети находятся на каникулах, можем организовать такие поездки. Важно, что этот процесс контролируем мы. Для детей будут организованы поездки, уроки, на которых они могут получить достоверные знания в рамках традиционного ислама, экскурсии. Они смогут отдохнуть и с родителями. Но за детьми будут смотреть воспитатели»