Временной работой планируется обеспечить не менее 25 тыс. белорусских школьников

Источник: БЕЛТА

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 25 тыс. учащихся планируется трудоустроить в Беларуси в текущем году на временные работы в свободное от учебы время, сообщила сегодня на пресс-конференции консультант управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Жанна Щемелева, передает корреспондент БЕЛТА.

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В 2018 году размер финансовых средств на обеспечение занятости молодежи по сравнению с 2017 годом увеличен на 10%. «В прошлом году планировалось трудоустроить 24 тыс. молодых людей, по итогу обеспечили работой 29 тыс. ребят. Думаю, в этом году также будет трудоустроено больше учащихся, чем планируется. В основном такой возможностью дети пользуются на летних каникулах», — отметила Жанна Щемелева.

Мероприятия по содействию занятости молодежи реализуются во всех районах, в I квартале трудоустроено уже более 1,6 тыс. человек. Уровень оплаты труда по предлагаемым вакансиям находится в пределах размера минимальной заработной платы. Молодежи предлагается в основном неквалифицированный труд — уборка территорий, озеленение, благоустройство учреждений образования и социальной защиты, реставрация библиотечного фонда, изготовление сувениров, пошив швейных изделий, выращивание сельхозпродукции.