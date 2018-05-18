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13:48 (мск), источник: БЕЛТА

Временной работой планируется обеспечить не менее 25 тыс. белорусских школьников

Мероприятия по содействию занятости молодежи реализуются во всех районах, в I квартале трудоустроено уже более 1,6 тыс. человек.

Источник: БЕЛТА

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 25 тыс. учащихся планируется трудоустроить в Беларуси в текущем году на временные работы в свободное от учебы время, сообщила сегодня на пресс-конференции консультант управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Жанна Щемелева, передает корреспондент БЕЛТА.

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В 2018 году размер финансовых средств на обеспечение занятости молодежи по сравнению с 2017 годом увеличен на 10%. «В прошлом году планировалось трудоустроить 24 тыс. молодых людей, по итогу обеспечили работой 29 тыс. ребят. Думаю, в этом году также будет трудоустроено больше учащихся, чем планируется. В основном такой возможностью дети пользуются на летних каникулах», — отметила Жанна Щемелева.

Мероприятия по содействию занятости молодежи реализуются во всех районах, в I квартале трудоустроено уже более 1,6 тыс. человек. Уровень оплаты труда по предлагаемым вакансиям находится в пределах размера минимальной заработной платы. Молодежи предлагается в основном неквалифицированный труд — уборка территорий, озеленение, благоустройство учреждений образования и социальной защиты, реставрация библиотечного фонда, изготовление сувениров, пошив швейных изделий, выращивание сельхозпродукции.

Жанна Щемелева отметила, что в республике создана система временной трудовой занятости молодежи, совершенствуется правовая база, формируется банк данных имеющихся вакансий. Финансирование временной занятости молодежи осуществляется за счет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения. Средства направляются на выплату зарплаты, приобретение спецодежды и инвентаря, материалов.

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