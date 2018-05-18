Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин получил три срочных звонка из Сербии
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Евгения Плющенко осудили за экстремальное хобби его сына
Фильм, собравший в мировом прокате $1 млрд, не стал в РФ хитом
Навка, Клум с молодым бойфрендом и другие блистали на гала-ужине
История королевских свадебных платьев (видео)В эту субботу состоится свадьба Меган Маркл и принца Гарри
Самой привлекательной женщине мира — 32
В Москве избили белорусскую певицу
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
Россия проиграла Канаде и вылетела с чемпионата мира
Сборная США вышла в полуфинал мирового первенства
Посольство подтвердило: россиянина приговорили к казни в Ираке
14 самолетов-разведчиков засекли у границ России
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
В России начали строить жилье по нулевой ипотеке
В Голландии будут бороться с массовым туризмом
Фоторепортажи
32На Красной площади прошел Парад Победы
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
15:49 (мск), источник: Sputnik

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль выписан из больницы в Солсбери

В ведомстве не уточнили, где находится Скрипаль и будет ли он в дальнейшем проходить лечение.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля выписали из больницы, сообщило управление здравоохранения региона.

«Скрипаль чувствует себя достаточно хорошо, чтобы быть выписанным из больницы… Для всех, кто пострадал при инциденте, это было трудное время», — приводит РИА Новости заявление управления слова директора районной больницы Солсбери Кары Чарльз-Баркс.

В ведомстве не уточнили, где находится Скрипаль и будет ли он в дальнейшем проходить лечение.

«Все выписанные пациенты имеют право на сохранение конфиденциальности. Это ставит нас перед ограничениями на предоставление деталей пройденного ими лечения. Однако тех, кто пострадал от нервно-паралитического вещества, необходимо стабилизировать и поддерживать в состоянии, при котором их организмы могли бы выработать больше энзимов для восстановления после отравления», — отметили в управлении.

По словам главной медсестры больницы Лорны Уилкинсон, Скрипаль «будет восстанавливаться вне стен госпиталя».

Его дочь Юлия, которая пострадала от действия яда не так сильно, покинула больницу в апреле. При этом британские власти не разрешают российским дипломатам увидеться с ними. В российском посольстве отмечали, что Лондон «грубо нарушает права Сергея и Юлии Скрипаль».

Все новости региона
 Военная тайна: какие вопросы обсудил Шавкат Мирзиёев с главой Пентагона
Кто кого: выдержал ли Мирзиёев рукопожатие Трампа
Утвержден состав нового правительства РФ
Турист сорвался с 40-метровой скалы в Австралии, делая селфи
В Госдуму внесли законопроект о трех президентских сроках подряд
Опасный рост: в США зреет новый глобальный кризис
Германия раскрыла причины борьбы США против «Северного потока-2»
Третьяк высказался о судействе в матче Россия — Канада
Обломки упавшего на Ставрополье вертолета пытались закопать
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
Канадцы показали, что Гусеву не надо ехать в НХЛ? Оценки России Шестёркин сыграл нормально, а тройка Андронова даже прыгнула выше головы
Авто
Российская «беда номер два» добралась до Финляндии Власти скандинавской страны констатировали, что состояние местных дорог признано худшим за 20 лет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
9-летняя дочь Юлии Пересильд представила свой первый фильм В Москве прошла премьера «Черновика» по роману Сергея Лукьяненко
Недвижимость
Россиянам стали реже отказывать в ипотеке
Названы самые популярные у россиян растения на дачных участках
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Леди
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое Актрисы, певицы и модели попали в черно-белую сетку из платьев, юбок и топов. Пытаемся разобраться.
Дети
Балерина Диана Вишнева показала первое фото новорожденного сына Артистка стала мамой всего несколько дней назад.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь