Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль выписан из больницы в Солсбери
В ведомстве не уточнили, где находится Скрипаль и будет ли он в дальнейшем проходить лечение.
В ведомстве не уточнили, где находится Скрипаль и будет ли он в дальнейшем проходить лечение.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля выписали из больницы, сообщило управление здравоохранения региона.
«Скрипаль чувствует себя достаточно хорошо, чтобы быть выписанным из больницы… Для всех, кто пострадал при инциденте, это было трудное время», — приводит РИА Новости заявление управления слова директора районной больницы Солсбери Кары
В ведомстве не уточнили, где находится Скрипаль и будет ли он в дальнейшем проходить лечение.
«Все выписанные пациенты имеют право на сохранение конфиденциальности. Это ставит нас перед ограничениями на предоставление деталей пройденного ими лечения. Однако тех, кто пострадал от
По словам главной медсестры больницы Лорны Уилкинсон, Скрипаль «будет восстанавливаться вне стен госпиталя».
Его дочь Юлия, которая пострадала от действия яда не так сильно, покинула больницу в апреле. При этом британские власти не разрешают российским дипломатам увидеться с ними. В российском посольстве отмечали, что Лондон «грубо нарушает права Сергея и Юлии Скрипаль».