Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль выписан из больницы в Солсбери

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля выписали из больницы, сообщило управление здравоохранения региона.

«Скрипаль чувствует себя достаточно хорошо, чтобы быть выписанным из больницы… Для всех, кто пострадал при инциденте, это было трудное время», — приводит РИА Новости заявление управления слова директора районной больницы Солсбери Кары Чарльз-Баркс.

В ведомстве не уточнили, где находится Скрипаль и будет ли он в дальнейшем проходить лечение.

«Все выписанные пациенты имеют право на сохранение конфиденциальности. Это ставит нас перед ограничениями на предоставление деталей пройденного ими лечения. Однако тех, кто пострадал от нервно-паралитического вещества, необходимо стабилизировать и поддерживать в состоянии, при котором их организмы могли бы выработать больше энзимов для восстановления после отравления», — отметили в управлении.

По словам главной медсестры больницы Лорны Уилкинсон, Скрипаль «будет восстанавливаться вне стен госпиталя».