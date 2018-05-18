МЧС: в Прикамье ожидаются гроза и сильный ветер

В субботу, 19 мая, в Пермском крае ожидается гроза и порывы ветра, которые будут достигать до 20 метров в секунду. МЧС рекомендует пермякам избегать нахождения с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями. При выходе из дома нужно обязательно закрыть окна и выключить электроприборы.

Ранее мы писали о том, что в Прикамье, несмотря на солнечную погоду, ожидаются первые грозы. В центральных и южных районах Прикамья ожидается потепление до +24…+27 градусов, при этом ночная температура также резко повысится. Но потепление будет сопровождаться в Пермском крае дождями и грозами. Осадки ожидаются уже в ночь на субботу, а днем возможны ливни с грозами.