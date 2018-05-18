Специалисты МЧС объявили в Омске штормовое предупреждение
Ожидается сильный ветер.
Сегодня, 18 мая с 16:00 и последующие 2−3 часа, с сохранением ночью 19 мая местами по Омской области ожидается сильный ветер. Порывы до 26 м/с.
Возможен обрыв линий связи и электропередач, падение слабо закрепленных конструкций, срыв (обрушением) кровли со зданий и сооружений, нарушение транспортного движения.
При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо сообщить сотрудникам МЧС по телефонам 01, 25−83−26 и 44−91−00.