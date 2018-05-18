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13:51 (мск), источник: Om1.ru

Специалисты МЧС объявили в Омске штормовое предупреждение

Ожидается сильный ветер.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 94% 762 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Reuters

Сегодня, 18 мая с 16:00 и последующие 2−3 часа, с сохранением ночью 19 мая местами по Омской области ожидается сильный ветер. Порывы до 26 м/с.

Возможен обрыв линий связи и электропередач, падение слабо закрепленных конструкций, срыв (обрушением) кровли со зданий и сооружений, нарушение транспортного движения.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо сообщить сотрудникам МЧС по телефонам 01, 25−83−26 и 44−91−00.

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