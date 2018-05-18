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13:46 (мск), источник: СуперОмск

Тактаров ответил растоптавшему его лицо Шлеменко

Бывший боец смешанных единоборств, чемпион UFC, ведущий, актер, продюсер и режиссер Олег Тактаров ответил омскому бойцу Александру Шлеменко.

Накануне Шлеменко записал видео, в ходе которого заявил о недопустимости рекламы алкоголя с использованием образа экс-чемпиона и демонстративно раздавил банку с лицом Тактарова.

«Человек вырос на моих боях. Он прилюдно сказал, что в 90-е годы я был для него примером. Может своего наставника, духовного учителя вот так вот критиковать, значит ему это нужно», — заявил Олег Тактаров в разговоре с журналистом Александром Лютиковым.

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Также Тактаров предположил, что выступление Шлеменко может быть связано с его желанием стать депутатом. Шоумен отметил, что тема наркотиков, табака и стероидов является для него табуированной. Однако он не видит ничего страшного в разумном употреблении пива.

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