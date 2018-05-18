Тактаров ответил растоптавшему его лицо Шлеменко
Бывший боец смешанных единоборств, чемпион UFC, ведущий, актер, продюсер и режиссер Олег Тактаров ответил омскому бойцу Александру Шлеменко.
Бывший боец смешанных единоборств, чемпион UFC, ведущий, актер, продюсер и режиссер Олег Тактаров ответил омскому бойцу Александру Шлеменко.
Накануне Шлеменко записал видео, в ходе которого заявил о недопустимости рекламы алкоголя с использованием образа
«Человек вырос на моих боях. Он прилюдно сказал, что в 90-е годы я был для него примером. Может своего наставника, духовного учителя вот так вот критиковать, значит ему это нужно», — заявил Олег Тактаров в разговоре с журналистом Александром Лютиковым.
Также Тактаров предположил, что выступление Шлеменко может быть связано с его желанием стать депутатом. Шоумен отметил, что тема наркотиков, табака и стероидов является для него табуированной. Однако он не видит ничего страшного в разумном употреблении пива.