Тактаров ответил растоптавшему его лицо Шлеменко

Накануне Шлеменко записал видео, в ходе которого заявил о недопустимости рекламы алкоголя с использованием образа экс-чемпиона и демонстративно раздавил банку с лицом Тактарова.

«Человек вырос на моих боях. Он прилюдно сказал, что в 90-е годы я был для него примером. Может своего наставника, духовного учителя вот так вот критиковать, значит ему это нужно», — заявил Олег Тактаров в разговоре с журналистом Александром Лютиковым.

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