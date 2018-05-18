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13:52 (мск), источник: Комсомольская правда

33 тысячи волгоградских выпускников готовятся сдавать ЕГЭ и ГИА

У волгоградских ребят, которые в этом году заканчивают школу, начинается «горячая» пора — экзамены. В этом году ЕГЭ и ГИА в Волгоградской области готовятся сдавать более 33 тысяч учеников.

Готовность педагогов и школьников к аттестации обсудили на едином собрании, которое прошло во всех волгоградских школах, лицеях и гимназиях.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном комитете образования, науки и молодежной политики, аттестация девятиклашкек в этом году будет проходить с 25 мая по 29 июня.

Писать ГИА готовятся 22,5 тысячи ребят. Им предстоит сдать четыре экзамена: два обязательных — русский язык и математика, и два — на выбор. Самым популярным предметом на выбор стало обществознание — его будут сдавать почти 16 тысяч выпускников. Также многие девятиклассники выбрали на ГИА географию (почти 9 тысяч человек) и биологию и физику. Ну, а первым экзаменом по графику стоит иностранный язык его будут писать 1300 выпускников 9-х классов.

У одиннадцатиклассников экзамены пройдут с 28 мая по 2 июля.

ЕГЭ будут писать почти 11 тысяч волгоградских выпускников. Из тех, кто поступает в вузы, чаще выбирали сдавать математику (6,7 тысячи человек), биологию (2692) и физику (2685). Обществознание тоже популярно у 11-клашек — этот предмет решили сдать 6378 выпускников.

Выпускникам напоминают: во всех пунктах сдачи экзаменов установлены камеры видеонаблюдения. Кроме того, на процессом будут следить полторы тысячи общественных наблюдателей.

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