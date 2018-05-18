Стартовал основной этап вакцинации от клещевого энцефалита
Накануне в больницы поступили крупные партии вакцины, 60 тысяч доз для детей и почти столько же для взрослых.
Накануне в больницы поступили крупные партии вакцины, 60 тысяч доз для детей и почти столько же для взрослых.
В Перми стартовал основной этап вакцинации от клещевого энцефалита. Накануне в больницы поступили крупные партии вакцины, 60 тысяч доз для детей и почти столько же для взрослых. Третья партия вакцины поступит уже в августе.
«Прививаться можно круглый год, даже в эпидсезон. Единственное ограничение — две недели потом не контактировать с лесом. Сроки прививания стандартные —