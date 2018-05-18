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13:54 (мск), источник: Вести - Пермь

Стартовал основной этап вакцинации от клещевого энцефалита

Накануне в больницы поступили крупные партии вакцины, 60 тысяч доз для детей и почти столько же для взрослых.

Источник: Вести - Пермь

В Перми стартовал основной этап вакцинации от клещевого энцефалита. Накануне в больницы поступили крупные партии вакцины, 60 тысяч доз для детей и почти столько же для взрослых. Третья партия вакцины поступит уже в августе.

«Прививаться можно круглый год, даже в эпидсезон. Единственное ограничение — две недели потом не контактировать с лесом. Сроки прививания стандартные — апрель-май месяц и октябрь-ноябрь», — рассказал Кирилл Овчинников, главный внештатный специалист-эпидемиолог министерства здравоохранения Пермского края.

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