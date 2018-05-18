В Прикамье выпустили сувенирные ложки с Волком Забивакой к ЧМ-2018 по футболу

Ложки с изображением символа ЧМ-2018 — симпатичного Волка Забиваки — выпустил Нытвенский металлургический завод.

Именно это предприятие, расположенное в Пермском крае, выбрала компания из Екатеринбурга ООО «Русский сувенир», которая имеет лицензию ФИФА на изготовление сувенирной продукции к чемпионату мира по футболу. Выбор был сделан не случайно: прикамский завод в Нытве давно специализируется на выпуске столовых приборов, в городе даже есть единственный в стране Музей ложки.

Футбольные болельщики могут приобрести ложки нытвенского производства стального цвета и с золотистым напылением. Те и другие изготовлены в двух вариантах: на одних на ручке — чеканка с изображением симпатичного Волка Забиваки, на других прикреплены цветные наклейки с главным символом чемпионата в разных позах.

Продаваться ложки будут прикрепленными к красивой подложке, на каждой из которых будет значок-голограмма, означающая, что эту сувенирную продукцию одобрила ФИФА.