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14:01 (мск), источник: ИА Татар-информ

МЧС РТ: Грядущий шторм может спровоцировать аварии, повредить крыши зданий и линии электропередачи

(Казань, 18 мая, «Татар-информ»). Спасатели предупреждают о возможных опасностях во время грядущего шторма, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

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Источник: ИА Татар-информ

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в субботу днем и вечером на территории Татарстана, в том числе в Казани, ожидаются грозы и град, а также сильный ветер до 26 метров в секунду.

МЧС предупреждает, что есть высокая вероятность аварий на линиях электропередачи, связанные с перехлестом ЛЭП и обрывом проводов, а также межквартальных электросетей в селах.

Существует также вероятность обрушения строительных конструкций, крыш и перекрытий, падений ветхих деревьев и рекламных щитов.

Возможно увеличение количества ДТП, образование пробок, задержка рейсов, а также возможны происшествия на водных объектах.

Учитывая риски, главам муниципальных образований рекомендуется провести превентивные мероприятия, чтобы снизить риск ЧС и проверить готовность систем оповещения населения.

Спасатели настоятельно рекомендуют не перевозить детей по федеральным дорогам, организаторам детских лагерей и других учреждений обратить внимание на прогнозную информацию.

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