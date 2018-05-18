МЧС РТ: Грядущий шторм может спровоцировать аварии, повредить крыши зданий и линии электропередачи

Источник: ИА Татар-информ

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в субботу днем и вечером на территории Татарстана, в том числе в Казани, ожидаются грозы и град, а также сильный ветер до 26 метров в секунду.

МЧС предупреждает, что есть высокая вероятность аварий на линиях электропередачи, связанные с перехлестом ЛЭП и обрывом проводов, а также межквартальных электросетей в селах.

Существует также вероятность обрушения строительных конструкций, крыш и перекрытий, падений ветхих деревьев и рекламных щитов.

Возможно увеличение количества ДТП, образование пробок, задержка рейсов, а также возможны происшествия на водных объектах.

Учитывая риски, главам муниципальных образований рекомендуется провести превентивные мероприятия, чтобы снизить риск ЧС и проверить готовность систем оповещения населения.