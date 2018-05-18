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14:27 (мск), источник: Комсомольская правда

Жителям Новосибирска пришли сообщения от МЧС о непогоде

В ведомстве предупреждают о возможных чрезвычайных ситуациях.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 94% 762 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Reuters

На сотовые телефоны жителей Новосибирска пришли сообщения от МЧС с предупреждением о непогоде.

— Ночью 19 мая по Новосибирской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра 13−18 метров в секунду, местами порывы до 25 метров в секунду. Единый телефон экстренных служб — 112, — говорится в предупреждении спасателей.

Непогода может привести к повреждениям на линиях связи и электропередач, падением слабо закреплённых конструкций, срывом кровли со зданий.

— При штормовом ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует перебоям электричества, а также может привести к возникновению пожаров. Будьте аккуратны с электроприборами, — отмечают в МЧС.

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