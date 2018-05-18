Что подарил миру Крымский мост: Главные находки археологов на стройке века

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Буквально на днях Крымский мост навсегда соединил два российских берега. Однако транспортный переход стал не просто физической пуповиной между полуостровом и материком, эта строительная площадка справедливо заслужила звание археологического клондайка.

Судите сами! За три года в зоне строительства моста через Керченский пролив и подходов к нему ученые исследовали более полусотни гектаров. Такого количества находок не ожидал никто. На берегу и под водой оказалось около миллиона артефактов. Все они представляют научную ценность, а потому были переданы в фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника и Таманского музейного комплекса. И пока этот клад активно изучают ученые, «Комсомолка» напомнит вам о самых уникальных находках!

Терракотовая голова.

По истине уникальными стали раскопки в Керченской бухте у мыса Ак-Бурун.

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Водолазы подняли со дна порядка 60 крупных фрагментов керамических сосудов, изготовленных в Средиземноморье и Малой Азии в V веке до н. э. — III веке нашей эры. Но больше всего ученых удивила терракотовая скульптура в форме головы мужчины, — вероятно, изображение древнегреческого божества, выполненное в виде бюста или статуи.

— Эта находка уникальна для Северного Причерноморья, найти ее аналоги пока не удалось, — рассказал начальник подводного отряда Института археологии РАН Сергей Ольховский. — Мы полагаем, что терракотовая голова изготовлена в Малой Азии в V веке до нашей эры.

Но для того, чтобы выяснить наверняка ее функциональное назначение, происхождение и датировку, к изучению скульптуры привлечены ведущие специалисты по древнегреческому искусству, которые намерены провести лабораторные исследования состава глины.

Пока известно только то, что массовое производство терракотовых изделий методом оттиска в матрице широко распространилось уже в VI веке до нашей эры. Обычно так изготавливали статуэтки высотой не более 40 сантиметров с толщиной стенки до одного сантиметра. Это позволяло провести качественный обжиг таких изделий. Однако найденный археологами фрагмент терракоты принадлежит гораздо более массивному изделию.

Истребитель «Киттихаук».

Для подъема истребителя потребовались немалые силы — целый плавучий кран, задействованный в основных строительно-монтажных работах. В преддверии Дня Победы в 2017 году с 9-метровой глубины Керченского пролива ввысь «взлетел» советский самолет времен Великой Отечественной — одномоторный истребитель Р-40, известный под названием «Киттихаук». Он был обнаружен на дне за периметром большой стройки в 6 км от таманского берега.

— Краном был поднят фюзеляж с крыльями и хвостовой частью весом более 3,5 тонн, — рассказали в Инфоцентре «Крымский мост». — Сохранилось вооружение — шесть пулеметов «Браунинг» калибра 12,7 мм с боекомплектом. Частично уцелела приборная доска и кресло пилота, а также двигатель с маркировкой.

Одномоторный самолет американского производства, поставленный на вооружение советских войск по ленд-лизу, пролежал на дне Керченского пролива более 70 лет.

Предположительно, эта боевая машина служила в штурмовом авиаполку ВВС Черноморского флота СССР и принимала участие в Керченско-Эльтигенской десантной операции в 1943 году (смотрите «Справку «КП»).

— Во время очередного боевого вылета самолет мог быть поврежден зенитной артиллерией противника, — рассказал руководитель поисковой экспедиции «Большой десант — 2017» Александр Елкин. — Он лежал на дне носом к таманскому берегу. Видимо, пилот до последнего пытался дотянуть его до своей базы. Самолет не рухнул в пролив. Это видно по корпусу, который сохранил форму. Скорее всего, летчик смог посадить машину на воду и, возможно, выжил.

Поисковики сейчас пытаются выяснить, кто сидел за штурвалом истребителя. Крымские специалисты на 90% уверены, что за штурвалом самолета находился летчик Владимир Авдеенко, но информацию все еще проверяют. В планах привести самолет в порядок и установить на одной из исторических площадок Керченского полуострова, посвященных подвигу советских военных, сражавшихся в Великую Отечественную войну. А пока «Киттихаук» будет храниться в Керченской крепости.

«Комплекс поселений Биели».

Масштабные исследования в окрестностях Керчи позволили обнаружить 17 курганов и древнее поселение. В культурном слое поселения глубиной до двух метров найдены фрагменты зданий и сооружений: фундаменты, части стен домов и хозяйственных строений разных исторических эпох — с древнейших времен и до конца XIX века.

— Раскопки выполнены на участке крупного археологического памятника. Это «Комплекс поселений Биели», он давно известен в научных кругах, — отмечает руководитель археологических работ, кандидат исторических наук Юрий Белик. — Но полномасштабные исследования этого объекта начались только в 2017 году благодаря реализации проекта по строительству железнодорожного подхода к мосту. Мы обнаружены многочисленные каменные кладки, остатки погребений. Мы увидели фрагменты старых домов, очагов, вымосток, которые, видимо, восстанавливались, перестраивались. Сохранились стены со следами ремонта разных эпох.

На обработку и детальное изучение ученым были переданы сотни находок: турецкие глиняные курительные трубки XVII—XVIII вв. еков, сосуды, украшения хазарской эпохи, античная керамика, предметы быта бронзового века, культовые принадлежности: от христианских нательных крестиков XIX века до хазарского оберега-лунницы. Собрана коллекция монет из разных стран, которая показывает широкие торговые связи поселения и его высокую популярность среди купцов, путешествующих по Крыму.

— На месте раскопок поселения мы столкнулись с необычайно развитой архитектурой. Многочисленные кладки переплетаются и наслаиваются одна на другую. Под татарскими строениями открылись характерные кладки хазарского периода, выполненные так называемой елочкой. В одном из обнаруженных хазарских зданий под мощным каменным завалом обнаружены три небольшие каменные колонны и фрагменты каменной плиты, — рассказал археолог Евгений Лютов.

Курительные трубки, кремниевое орудие, амулет из черепа.

Также со стороны Краснодарского края на разных участках трассы, неподалеку от спрятанных монет обнаружены артефакты III-II тысячелетий до нашей эры и первых веков нашей эры. В культурных слоях глубиной до полутора метров найдены десятки предметов, среди которых кремневое орудие раннего бронзового века, античная керамика и турецкие глиняные курительные трубки.

На этом же участке обнаружен могильник бронзового века, а также уникальное кладбище Нового времени. Найдены многочисленные украшения — серьги, бусы, перстни, браслеты, датированные XVII—XVIII вв. В числе необычных находок — амулет из черепа мелкого грызуна в обрамлении из меди, который выполнял роль оберега.

Серебряные монеты.

А вот эту находку до сих пор все называют настоящим кладом. На территории Краснодарского края, где теперь проходит автомобильная дорога, среди площадей древних поселений и могильников археологи обнаружили 15 серебряных монет общим весом более 300 граммов. Они были спрятаны в керамическом сосуде на окраине поселения XVII—XVIII вв. еков.

— Предполагается, что эти деньги были отчеканены на монетных дворах Испании в середине XVII века, — отмечают в Инфоцентре «Крымский мост».

Когда и как эти монеты попали на Таманский полуостров точно неизвестно. В Российской академии наук (РАН) предполагают, что это часть сокровищ с ограбленного галеона или следы торговли, которая здесь велась достаточно активно.

— Находка, безусловно, редкая. Она передана ведущим российским специалистам по нумизматике, которые изучат клад более детально и определят точнее время его сокрытия, — уточнила ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Эмма Зиливинская.

«Керамическое поле».

Керченская бухта была буквально усыпана десятками тысяч артефактов: фрагментами керамических амфор с клеймами производителей, чернолаковые сосуды, кувшины, разнообразная столовая посуда с подписями ее владельцев. Причем это как местного, так и импортного производства. Датировка — V век до нашей эры — VI век нашей эры.

— Керченская бухта более двух тысяч лет была основной перевалочной базой на торговом пути из Средиземноморья в Азовское море. При морской перевозке часть груза нередко разбивалась, и при разгрузке в порту поврежденные амфоры и посуду просто выбрасывали в море. Так у причалов постепенно образовались целые залежи из керамики разного времени, — рассказал научный сотрудник Института археологии РАН Сергей Ольховский. — В 1960-х годах в Керченской бухте были проведены обширные дноуглубительные работы, чтобы к причалам современного порта смогли подходить суда с большой осадкой. Часть донного грунта с керамикой была перемещена на мелководье у мыса Ак-Бурун (там и нашли «керамическое поле»).

Чтобы не повредить находки расчистка участков дна велась вручную.

СПРАВКА «КП».

Керченский и Таманский полуострова — зона интенсивных боев в годы Великой Отечественной войны. А в период с 31 октября по 11 декабря 1943 года в Керченском проливе развернулась одна из крупнейших десантных операций в истории ВОВ — Керченско-Эльтигенская, когда советские войска предприняли попытку отбить Керченский полуостров у гитлеровской армии. В той операции с советской стороны участвовало более 130 тысяч бойцов, свыше 250 кораблей и больше тысячи самолетов.