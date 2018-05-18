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14:14 (мск), источник: Newsroom24.ru

Дороги в центре Нижнего Новгорода перекроют 20 мая

Ограничения связаны с проведение полумарафона «Беги, герой!».

Источник: Newsroom24.ru

Дорожное движение в центре Нижнего Новгорода будет ограничено в связи с проведением благотворительного полумарафона «Беги, Герой!» 20 мая. Об этом сообщают организаторы забега в социальных сетях.

Сообщается, что Нижневолжская набережная в районе Зачатьевской башни, а также от перекрестка с улицей Широкая до паромной переправы будет перекрыта с 7.00 до 14.00. Также с 10:00 — 13:30 движение транспорта ограничат от улицы Черниговская, д. 30 до перекрестка с улицей Широкая.

Набережная Гребного канала будет закрыта для автомобилей от паромной переправы до пересечения с улицей Печеры с 10:30 до 13:00.

Кроме того подняться по Георгиевскому съезду можно будет только пешком с 10:50 до 12:30. В то же время будут перекрыты Верхневолжская набережная до пересечения с ул. Фрунзе, улица Минина, улица Пискунова, ул. Ульянова, ул. Пожарского и Зеленский съезд.

Отмечается, что ближайшие остановки общественного транспорта на площади Минина, Сенная и площади Маркина будут доступны до 7:00.

Парковки на улицах Алексеевская, Варварская, Ошарская, Большая Печерская и на площади Горького будут работать до 8:00.

Дорожное движение будет возобновлено после окончания полумарафона в 13:30.

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