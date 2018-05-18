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14:43 (мск), источник: VLADNEWS

Глава Владивостока поручил ускорить темпы работ на Светланской

Как доложил главе города Леонид Вильчинский, согласно графику работы планируется завершить в августе этого года.

Источник: VLADNEWS

Подрядчики ускорят ремонт тротуара на улице Светланской, который ведется в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Такое поручение дал глава города Виталий Веркеенко по итогам выездной проверки на объект сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Участок на Светланской от остановки «ДВГТУ» до перекрестка с улицей Капитана Шефнера один из 10, которые в этом году отремонтируют по проекту «БКД». Здесь демонтируют оставшиеся рельсы, регулярно создающие аварийные ситуации на главной улице Владивостока, заново уложат качественное дорожное полотно, а также новое покрытие пешеходных зон. Как отметил начальник управления дорог и благоустройства города Леонид Вильчинский, именно комплексный подход отличительная особенность проекта «Безопасные и качественные дороги».

Сейчас тротуарное покрытие на улице Светланской демонтировано на участке протяжённостью около 650 метров, площадью более 1600 квадратных метров от дома № 113 до пересечения с улицей Капитана Шефнера. Подрядчики приступили к укладке основания под новую брусчатку, а также установке дорожных и тротуарных бортовых камней.

Как доложил главе города Леонид Вильчинский, согласно графику производства работ, разработанному подрядной организацией ООО «Федералстрой», замену пешеходного покрытия на Светланской планируется завершить в августе этого года. Глава Владивостока поручил ускорить работы и пересмотреть график производства работ на объекте.

«Недопустимо снимать покрытие на столь протяжённом участке, и оставлять улицу в таком виде надолго. Это центр города, одна из самых оживленных улиц. Судя по нормативам, такой срок рассчитан исходя из того, что в ремонтных работах здесь задействована одна бригада из 10 человек. Пересмотрите график производства работ, увеличивайте количество специалистов иускоряйте темпы ремонта», сказал Виталий Веркеенко.

Глава города также поручил подрядчику выполнять работу небольшими участками.

«Сняли покрытие, установили бортовые камни, подготовили щебёночное основание и сразу укладывайте новую брусчатку. А не как в том году разрыли полгорода и бросили. Жители не должны испытывать такие неудобства, относитесь к пешеходам с уважением, — подчеркнул глава города. — Качество работ при этом страдать не должно. За этим пристально следят специалисты администраций города и края, а также «Дальуправтодор».

«Работы будут выполняться захватками одна фаза работ будет сменять другую, а неудобства для пешеходов минимизированы», ответил заместитель главы администрации начальник управления дорог и благоустройства.

Отметим, по поручению главы города брусчатку, демонтированную с тротуаров и пригодную для дальнейшего использования, направят в школы и детские сады Владивостока.

«На этом участке демонтируют вполне приличную брусчатку, в городе много гораздо более проблемных участков. Пригодную для повторного использования плитку нужно направить в школы, детские сады и другие соцобъекты, вымостить дорожки и пешеходные зоны, у нас много таких заявок от учреждений образования и культуры», подчеркнул Виталий Веркеенко.

Напомним, что комплексный ремонт улицы Светланской проводится в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». В рамках ремонтных работ будет установлено около 2 тысяч тротуарных и дорожных бортовых камней, демонтировано более 2500 метров неиспользуемых трамвайных путей, заасфальтировано более 27 тысяч квадратов дорожного покрытия, заменена тротуарная плитки на площади порядка 9 тысяч квадратных метров.

Всего в 2018 году по федеральному приоритетному проекту отремонтируют 10 улиц Владивостока: Бестужева, Карьерную, Прапорщика Комарова, Светланскую, Спортивную, 50 лет ВЛКСМ, Коммунаров, Адмирала Кузнецова, Русскую и Порт-Артурскую.

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