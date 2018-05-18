Жителю Уфы, у которого приставы сняли половину пенсии, вернули деньги

История уфимского пенсионера Рашида Башкирова, у которого судебные приставы сняли половину пенсии, благополучно завершилась. Сегодня он получил все причитающиеся ему деньги.

— Мне на дом принесли пенсию, все деньги на месте, — рассказывает пожилой мужчина. — Я бы хотел поблагодарить в том числе редакцию «Комсомольской Правды» за то, что помогли старику.

По его словам, в пенсионном фонде все-таки сделали перерасчет и теперь он будет и дальше получать свои кровно заработанные деньги в полном объеме.