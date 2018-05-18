Жителю Уфы, у которого приставы сняли половину пенсии, вернули деньги
Рашид Баширов поблагодарил корреспондентов «КП-Уфа» за оказанную помощь.
Рашид Баширов поблагодарил корреспондентов «КП-Уфа» за оказанную помощь.
История уфимского пенсионера Рашида Башкирова, у которого судебные приставы сняли половину пенсии, благополучно завершилась. Сегодня он получил все причитающиеся ему деньги.
— Мне на дом принесли пенсию, все деньги на месте, — рассказывает пожилой мужчина. — Я бы хотел поблагодарить в том числе редакцию «Комсомольской Правды» за то, что помогли старику.
По его словам, в пенсионном фонде
Напомним, 15 апреля больной онкологией инвалид второй группы пришел на почту за пенсией и с ужасом обнаружил, что половина денег отсутствует: ее сняли судебные приставы. Как оказалось впоследствии,