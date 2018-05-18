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14:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Жителю Уфы, у которого приставы сняли половину пенсии, вернули деньги

Рашид Баширов поблагодарил корреспондентов «КП-Уфа» за оказанную помощь.

История уфимского пенсионера Рашида Башкирова, у которого судебные приставы сняли половину пенсии, благополучно завершилась. Сегодня он получил все причитающиеся ему деньги.

— Мне на дом принесли пенсию, все деньги на месте, — рассказывает пожилой мужчина. — Я бы хотел поблагодарить в том числе редакцию «Комсомольской Правды» за то, что помогли старику.

По его словам, в пенсионном фонде все-таки сделали перерасчет и теперь он будет и дальше получать свои кровно заработанные деньги в полном объеме.

Напомним, 15 апреля больной онкологией инвалид второй группы пришел на почту за пенсией и с ужасом обнаружил, что половина денег отсутствует: ее сняли судебные приставы. Как оказалось впоследствии, пристав-исполнитель из Ленинского районного отдела ФССП Башкирии по Уфе направила уведомление в пенсионный фонд во исполнение судебного решения. Однако в ноябре 2017 года Рашид Баширов был признан банкротом и взыскание на его пенсию попросту не должно было осуществляться. Разобравшись в ситуации, приставы отменили постановление и в пенсионном фонде сделали перерасчет.

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