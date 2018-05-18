В Уфе появится 40-метровое граффити «Парад велосипедистов»
Работы планируется завершить к 12 июня — Дню города.
Работы планируется завершить к 12 июня — Дню города.
В Уфе на проспекте Октября стену рядом с остановкой «Железнодорожная больница» украсит граффити «Парад велосипедистов». Об этом сообщает
В создании масштабного рисунка могут принять участие все желающие. Сейчас на стене можно увидеть сказочных персонажей, вымышленных героев, исторических личностей и много чего другого.
Художественный велопарад, состоящий из 100 велосипедистов, растянется в длину на 40 метров.
Как рассказал реализующий проект художник Олег Кайбышев, граффити планируется завершить к 12 июня — Дню города.