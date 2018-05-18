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15:58 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане открыли первый мусульманский пляж

В Лаишево на набережной «Камское море» открылся мусульманский пляж, пишет IslamToday.

Источник: Prokazan.ru

На территории пляжа появятся раздельные пляжные зоны — 80% пляжа будет доступно для бесплатного посещения, остальную часть сделают платной. Посетители могут взять напрокат шезлонги.

 — На пляже можно будет приобрести мороженое, напитки. Алкоголь под запретом, — говорится в сообщении.

Сейчас на территории комплекса уже построили гостевой дом с бассейном.

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