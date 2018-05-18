В Татарстане открыли первый мусульманский пляж

Источник: Prokazan.ru

На территории пляжа появятся раздельные пляжные зоны — 80% пляжа будет доступно для бесплатного посещения, остальную часть сделают платной. Посетители могут взять напрокат шезлонги.

— На пляже можно будет приобрести мороженое, напитки. Алкоголь под запретом, — говорится в сообщении.